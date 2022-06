Svědectví z třinecké nemocnice: Otevři závoru, řval útočník se samopalem

Jedním z přistižených hříšníků byl i Pavel Benda. Hned poté, kdy ho doprovodné vozidlo s policejním označením zastavilo, věděl, na čem je. Nezapíral, ani se nevymlouval. „Stalo se to. Když něco udělám, tak se k tomu přiznám. Samozřejmě mě to ale štve,“ řekl Deníku s tím, že mu ze spedice přišla esemeska s místem naložení.

„Já jedu tady do lomu. Kdybych to přejel, tak bych se třicet kiláků vracel. A nafta dneska něco stojí. Tak jsem to vzal, abych věděl, jestli mám jet do lomu, nebo ne,“ dodal Pavel Benda, kterého přestupek přišel na tisíc korun. Pokutu uhradil na místě platební kartou. „A dneska dělám zadarmo,“ uzavřel lakonicky.

Závažné následky

Podobné nešvary jsou bohužel mezi řidiči, a to nejen nákladních vozů, poměrně rozšířené. Jak uvedl moravskoslezský dopravní policista Vladimír Kovařčík, každé rozptýlení pozornosti může mít závažné následky. Smrtící bývají zejména nárazy kamionů, které nestačí dobrzdit a najedou do osobních vozidel před nimi.

„Držení telefonu za jízdy a telefonování je velmi nebezpečné, ještě horší je však čtení či dokonce posílání SMS zpráv. Ale nejde jen o textové zprávy. Platí to i pro různé aplikace a sociální sítě, na kterých řidiči za jízdy komunikují,“ dodal Vladimír Kovařčík. Vzpomenul přitom tragickou nehodu, k níž došlo před několika lety v ostravské části D1. Tehdy se v kabině kamionu našel mobilní telefon se spuštěnou aplikací.

Hlučínské jezero letos: práce se nestihnou, ale rekreantům se štěrkovna otevře

Někteří řidiči v kabinách kamionů předvádějí neskutečné věci. Při předchozích akcích policisté přistihli několik hazardérů při sledování filmů, čtení knih, novin nebo přípravě jídla. Motoristé často spoléhají na moderní techniku v podobě elektronických asistentů, například adaptabilní tempomat. To vše paradoxně zvyšuje riziko. Řidiči totiž pomocníkům bezmezně věří a nevěnují se řízení. Při nenadálé situaci pak nedokáží okamžitě zareagovat.