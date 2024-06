Letní pětidenní výcvik Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava absolvovali potápěči v zatopeném lomu Šifr u Svobodných Heřmanic. Aspiranti dostali pořádně zabrat.

Potápěči HBZS na cvičení ve Svobodných Heřmanicích | Video: Pryček Vladimír

Zatopený lom Šifr u Svobodných Heřmanic obsadili ostravští báňští záchranáři. Šlo však jen o pravidelné cvičení, které členové HBZS musejí každoročně absolvovat. „Jedná se o letní výcvik potápěčů Hlavní báňské záchranné stanice, státního podniku DIAMO. Dle služebního řádu máme povinnost absolvovat dvě cvičení, letní a zimní, obě pětidenní. A právě na letní potápěčské cvičení jezdíme sem,“ prozradil vedoucí výcviku Radim Kocián.

Mezi potápěči, kteří šli pod hladinu zatopeného lomu byli i úplní nováčci. „Nováček, který absolvuje tento výcvik, je pak zařazen jako báňský potápěč,“ připomenul Kocián s tím, že ne každému zájemci se k potápěčům, respektive už k jejich výcviku podaří dostat: „Samozřejmě tohle není pro každého. Je to velmi náročná disciplína, především po fyzické stránce. Takže my vlastně ještě před výcvikem děláme výběr podle toho, kdo se na takto náročnou pozici hodí a kdo ne.“

Cílem výcviku je se co nejvíce seznámit s aktivitou pod hladinou a simulovat situace, které báňské záchranářské potápěče mohou v reálu potkat. „Provádíme určité práce pod vodou. Simulujeme činnosti, se kterými se báňští potápěči mohou setkat. Zkoušíme i učíme se s technikou, kterou k tomu budou potřebovat,“ zmínil vedoucí potápěčského cvičení.

Účastníci výcviku dostali u Svobodných Heřmanic pořádně zabrat, ale to je nezbytná součást cvičení. Radim Kocián také přiblížil detaily samotných činností pod hladinou a jejich specifika: „Jsou dva typy výcviku. První, kdy potápěč má vlastní kyslíkovou láhev na zádech a má tedy omezené množství kyslíku. Komunikace probíhá přes kabel, který slouží i jako případný záchranný prvek, pokud bychom museli potápěči pomoci dostat se na hladinu. Druhý výcvik pak probíhá se zařízením, které dodává potápěči vzduch z povrchu. To znamená, že máme k dispozici neomezené množství vzduchu, a tedy práce ve vodě není limitovaná. To se hodně využívá při práci především v malých hloubkách, kdy jste ale dvě i tři hodiny pod hladinou a s lahvemi na zádech by to nebylo reálné. Lahve by se musely co chvíli měnit a bylo by to technicky hodně náročné.“