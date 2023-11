„Zvířátka různých druhů a velikostí včetně vystoupení psích agilit, spousta her a tvůrčích dílen pro děti i dospělé, kovářská dílna Vaška Kelemena, který spolu s Včelí farmou Tomáš Kelemen Dolní Povelice bude rozlévat Osoblažskou medovinu. Na baru kromě jídla budou Šípkové víno a ostatní ovocná vína a likéry,“ zve Majoránek, který otevře brány 11. 11. okolo půl jedenásté dopoledne. Labužníci se mohou těšit na husí a kachní pečeně na bylinkách, husí paštiku i kachní vývar.

Také letos vyrazí parní lokomotiva z Třemešné na svatomartinské hody do Bohušova.

„První jízdu absolvovala naše parní lokomotiva U46.002 právě na Martinské hody do Bohušova v roce 2004,“ připomínají Slezské zemské dráhy, jak svatomartinské tradice souvisí s novodobou érou parních lokomotiv na Osoblažce.

Zeman se projel Osoblažkou, za dva měsíce se zastávka Horní Povelice zřítila

Svatý Martin na bílém koni se osobně dostaví ke kostelu v 11 hodin. Tradičně potěší ochotnicky zpracovaným příběhem, jak římský voják ze soucitu věnoval žebrákovi půlku pláště.

Svatomartinská cesta přes Itálii, Francii, Maďarsko a Česko

Historický Martin, pocházející z římské provincie Pannonie, což je dnešní Maďarsko, je spojován s několika příběhy. „O jeho popularitě svědčí také to, že byla založena „Svatomartinská cesta“ od Itálie, ale také přes Maďarsko až do Francie – města Tours, kde svatý Martin působil jako biskup a je tam pohřben. Součástí této cesty je i svatomartinský kostel v Blansku na jižní Moravě,“ připomíná Ludmila Čajanová z organizačního týmu, kdo to byl svatý Martin.

Podívejte se, jak svatého Martina přivítali v Krnově v loňském roce:

Po odchodu z armády se stal Martin biskupem. Budoval křesťanské chrámy, nabádal držitele moci k mírnosti a spravedlnosti, byl proti mučení a trestu smrti, uzdravoval nemocné a dokonce prý vzkřísil mrtvého. Bojoval proti rozmařilosti bohatých a utlačování chudých, ducha chudoby žádal pak zejména od služebníků církve.

„Pro všechny účastníky je připraveno také malé pohoštění, ke kterému tentokrát zveme ke vchodu do farní budovy. Kromě perníčků a čaje na zahřátí se bude rozlévat také svatomartinské víno,“ doplnila Čajanová s tím, že svatomartinskou pouť v Krnově pořádá římskokatolická farnost Krnov a místní organizace KDU-ČSL.