Fotografie se jménem a místem určení zasílejte na email: Webeditori.SM@vlmedia.cz. Přidejte pár slov, jak vám letošní svatomartinská husa a menu chutnala. Pokud svatomartinské menu děláte doma, rádi zveřejníme i tyto vaše snímky.

Česko aktuálně bojuje s druhou vlnou koronavirové pandemie. Zdravotnické, ale také ekonomické dopady jsou pro společnost zdrcující. Jedním z nejpostiženějších odvětví je bezesporu gastroscéna. Řada restaurací na Bruntálsku a Krnovsku i jejich zaměstnanců se ocitla na pokraji bankrotu. Nejen proto přichází Deník s výzvou: Podpořte místní restaurace nákupem Svatomartinské husy! V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z místních podniků, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Svatý Martin jako symbol solidarity a pomoci bližním také v okrese Bruntál odjakživa měl své příznivce. Proto máme v Krnově, v Bohušově a Široké Nivě kostely sv. Martina. Všichni se už těšili, jak v listopadu v Krnově společně přivítáme příjezd svatého Martina na bílém koni nebo si zajedeme osoblažskou úzkokolejkou na svatomartinské hody do Bohušova. Epidemie a vládní nařízení ale naše plány změnily.

„Obec Bohušov se rozhodla z důvodů zhoršené epidemiologické situace tento rok nepořádat tradiční Svatomartinské hody v rekreačním areálu a Penzionu Pod Duby. Proto nebude v sobotu 7. listopadu 2020 vypraven ani Svatomartinský parní vlak z Třemešné do Bohušova,“ omluvily se Slezské zemské dráhy fanouškům osoblažské úzkokolejky za zrušenou svatomartinskou akci.

Tradice farníků z Holčovic

Farníci z Holčovic měli pěknou tradici, že si s panem farářem i se starostou společně zašli na svatomartinskou husu do restaurace Residence ve Městě Albrechticích.

„Co by to bylo za divnou atmosféru, kdyby svatomartinskou husu jedl každý každý sám? Možná se někde dá husa objednat přes okýnko, ale pro nás je setkání sousedů u společného stolu je na té tradici důležitější než jídlo. Martina jsme letos neřešili. Už aby to bylo za námi,“ uvedla za organizátory Ivana Bolfová z Holčovic.

Přesto se najde řada těch, kteří si vychutnají svatomartinskou husu doma v obýváku, když nemůžou v restauraci. Na tyto gurmány cílí zavřené restaurace, které přešly na výdejní okénko nebo na rozvoz jídla. Upéct správně husu je už docela náročná gastronomie pro pokročilé. Navíc jen málokterá rodina je tak početná, aby sama spořádala celou husu. Proto si ctitelé svatomartinských tradic raději objednají domů příslušný počet porcí od profesionálního kuchaře.

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Svatomartinské čtyřchodové menu v pohodlí domova nabízí například krnovská restaurace hotelu Cvilín. Objednávat si ho můžete telefonicky nebo emailem až do 11. listopadu. Restaurace Cvilín preferuje platbu předem na účet, ale není problém domluvit si na recepci platbu hotově nebo kartou.

Také bruntálský pension a restaurace U Kata nabízí až do 14. listopadu speciální svatomartinské menu. Husa se objevuje v listopadové nabídce řady dalších restaurací, které přešly na výdejní okénko a rozvoz. Vyhlášené Malé Café v Krnově nabízí svatomartinskou husu s červeným i bílým zelím, s karlovarským a houskovým knedlíkem, a to od 13. do 15. listopadu.

Svatomartinské menu restaurace Cvilín

PŘEDKRM: Domácí paštika z drůbežích jater ve slaninovém kabátku s brusinkovým dipem

POLÉVKA: Dýňový krém s praženými dýňovými semínky, zakápnutý dýňovým olejem

HLAVNÍ CHOD: Konfitované kachní stehno / pečené husí stehno na kmíně (Můžete si předem vybrat, zda chcete raději kachnu, husu či obojí)

PŘÍLOHY: Variace čtyř druhů zelí: bílé zelí, červené zelí s jablky, dýňové zelí, zelí z červené řepy,

Variace tří druhů knedlíků: houskový, bramborový, karlovarský

DEZERT: Domácí perník plněný povidly a přelitý čokoládou

Pečou i jinde

Přestože svatý Martin má svátek až ve středu 11. listopadu, z výdejního okénka krnovského podniku Malé Café to vonělo už o několik dní dříve. Pečená kachna na pomerančích s vinnou omáčkou a pečené brambory s rozmarýnem? Kdo by odolal. Zvlášť když je kachnička obzvlášť vypečená po šesti hodinách. Po dlouhém pomalém pečení bylo stehýnko zapečeno na kůrčičku.

„Máme pro vás ještě pár porcí. Ti, kdo chtějí jistotu, už mají předobjednáno. Kachničku podáváme s vinnou omáčkou a restovanými rozmarýnovými brambůrky,“ vzkazují milovníci kvalitní kávy a pokročilé gastronomie z Malého Café. „Opravdu MOC MOC MOC nám chybíte,“ oslovilo Malé Café své fanoušky na facebooku pod fotografií prázdných stolků a židlí bez hostů.

Zdroj: Deník / VLP Externista

„Jste s námi i v těchto časech. Podporujete nás u okénka nebo když vám dovážíme snídani, obědy nebo kafe. Je to skvělé. Moc vám za to děkujeme. Hodně se píše o tom, jak je na tom gastro špatně. Buď jsme zavření nebo naše koncepty vzaly úplně za své a vše musíme dělat jinak. Ale že to můžeme dělat nějak, ona je to vlastně výhoda, kterou některé jiné obory prostě nemají. My si to uvědomujeme a vážíme si toho. Vážíme si vás, kteří jste s námi,“ vzkazuje Malé Café všem, kteří svůj oblíbený podnik nenechali ve štychu.

Také řada dalších podniků bude tento týden přes okénko nabízet vypečené kachničky a husičky, aby částečně pokryly ekonomické ztráty. Každý může oběd nebo večeři spojit s dobrým pocitem, že pomáhá drobným živnostníkům, dodržuje pradávnou svatomartinskou tradici a současně objevuje nové gastronomické zážitky.

Svatomartinské menu bude v restauraci Jídelna ve Vrbně pod Pradědem platit ještě v sobotu:

Zdroj: Andrea Martínková