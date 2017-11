Svatohubertská mše v Třemešné: kostelem znělo halali

/FOTOGALERIE/ Nedělní mše v kostele v Třemešné byla věnována poctě české myslivosti, farář Jan Randa sloužil svatohubertskou mši.

Účastníky mše v neděli 12. listopadu přivítalo před kostelem troubení mysliveckých trubačů Rabštejn. Průvod myslivců pak před oltář přinesl uloveného daňka. Kostel byl vyzdoben dalšími loveckými trofejemi zvěře. Do průběhu mše se zapojili čtením přímluv nejen myslivci, ale i děti z mysliveckého kroužku.

Farář Randa pak ve svém kázání zamýšlel nad tím, že by se člověk měl dívat i dál do budoucnosti a nemyslet jen na bezprostřední zájmy, tak jako hospodář musí myslet na to, aby měl co předat dalším pokolením.

„Člověk musí myslet na budoucnost a být prozíravý. Nachystá dříví na zimu a krmivo pro zvěř. Ale to jsou starosti všedního života. Co je problém dnešní doby, že nemyslí v delším horizontu,“ hovořil farář Jan Randa.

Po obřadu následovala ukázka myslivecké tradice, tím bylo přijetí mladých myslivců do Hubertova cechu formou pasování. Před kostelem si lidé mohli prohlédnout také dravce sokolníků. Zasloužený obdiv sklízel tříletý orel skalní, kterému jeho majitel dal jméno Riki a také sokol stěhovavý.

Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku a farma Viktorie agro připravili svatohubertskou mši už po šesté.