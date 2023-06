Každý ví, jak se slavít Vánoce nebo Velikonoce. Znáte ale nějaké tradice, které provázejí Svatodušní svátky? Seslání Ducha svatého, neboli Boží hod Svatodušní, letos vycházelo na 28. května. Do českých farností se vrátila téměř zapomenutá tradice svatodušní vaječiny, která se smaží venku v kotlíku před kostelem.

Svatodušní vaječina v Holčovicích 2023 | Video: František Kuba

Také v Holčovicích farníci po bohoslužbě nespěchali domů, ale ohřát se k ohništi. Nosili na sluníčko lavice, stoly i židle. Krájela se cibule, špek i pažitka. Při přípravě svatodušní smaženice není ani tak důležité samotné jídlo, ale hlavně setkání lidí, kteří chtějí společně trávit čas nejen v kostelních lavicích.

Do holčoviského kostela není zavedena voda, takže každá gastronomická akce je tady daleko náročnější než smažit vejce někde doma ve vybavené kuchyni. Do rozbíjení a smažení vajíček nebo do přenášení sedaček a nádobí se může zapojit každý. Na koho už práce nezbyla, snažil se aspoň kibicovat a radit ostatním.

Jde o milý lidový zvyk, ale jinak o náboženském významu smažení svatodušní vaječiny není v církevních knihách žádná zmínka.

Plata od hostií a likér Praděd

V Holčovicích vaječné hodování před kostelem letos spojili s degustací zbytků oplatků, které zůstaly po vykrojení kulaté hostie. Hostie vyrobené z mouky a vody kněz pro svaté přijímání promění v tělo Kristovo, takže k nim křesťané přistupují s úctou. Pláty, které zůstaly po výrobě hostií, jsou jen poněkud kuriózní chipsy.

Další kuriozitou bylo koštování bylinného likéru Altvater - Praděd, který do Holčovic poslali jako milou pozornost němečtí rodáci. Byla to příležitost zavzpomínat na fascinující příběh likéru Praděd, který vynalezla židovská rodina Gesslerů.

Vyráběl se v předválečném Krnově, takže jeho chuť si zamilovali zdejší Češi, Židé i Němci. Krnovský likérník Siegfried Gessler dodával Praděd do Vídně na císařský stůl. Bedny s likérem Praděd směřovaly vlakem z Krnova do přístavů v Hamburku, Terstu a Gdaňsku a odtud do celého světa.

Likér Praděd pak už nikdy nedosáhl svého předválečného věhlasu. V roce 1961 byla jeho výroba přesunuta z Krnova do SELIKA v Dolanech.

"V Dolanech výroba Pradědu fungovala až do krachu na konci devadesátých let. Společnost Rudolf Jelínek nemohla přihlížet zkáze této tradiční značky, a proto v roce 2005 odkoupila ochranné známky a receptury. Tradice tak našla své pokračování ve Vizovicích," uvádí na svém webu firma Rudolf Jelínek.

Přijďte na Noc kostelů, třeba do kotelny

Farář Pavel Zachrla vysvětlil farníkům, jaké investice letos čekají holčovický kostel. Na hřbitov už brzy povede nové schodiště, červotoče zlikviduje zaplynování kostela a možná se dočkají rekonstrukce také vitrážová okna. Pak Zachrla požádal farníky, aby pozvali své sousedy a přátele 2. června na Noc kostelů.

Nejen v Holčovicích, ale třeba i na Annaberku, v Bruntále, Dolní Moravici, Krnově, Kostelci, Lomnici, Petrovicích, Rýmařově, Starém Městě, Dětřichovicích, Vrbně pod Pradědem i na dalších místech budou mít kostely „den otevřených dveří“.

Rarita z Bruntálska: kostel vytápěla kotelna v podzemí. Nahlédněte

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Holčovicích bude mít otevřeno od rána do noci. Lidé ho mohou navštívit individuálně nebo přijít na komentované prohlídky. Bude to jedinečná příležitost podívat se do sto let staré kotelny pod podlahou kostela. Pro školáky je připravený dopolední program, a odpoledne začíná maraton zajímavých akcí.

V 15:45 se rozezní holčovické zvony a po nich představí své království holčovický varhaník Jiří Vachala. V 16:15 hodin Petr Komárek představí Řád Německých rytířů a Marie Komárková práci se seniory a sociální služby pohledem křesťanů. Pavel Kuča si na 17 hodin připravil přednášku o výzdobě holčovického kostela a zajímavosti z jeho historie. Od 18 hodin začíná komentovaná exkurze do kostelní kotelny. Roman Vaverka bude přednášet na téma historie Holčovic. Ve 21 hodin začíná houslový koncert Tomáše Zapecy a kolem 22 hodin se Noc kostelů v Holčovicích uzavře modlitbou za svitu svíček.