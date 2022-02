Chtěli přijít s něčím novým, jak říkají šmrncovním, co tu ještě nebylo. Skupina vystavujících včelařů se chopila organizace nového svatebního veletrhu s cílem založit v optimálním případě novou tradici. Troškaření? Kdeže.

V pátek dostali první návštěvníci na uvítanou po kousku svatebního dortu, kdo přišel mezi prvními v sobotu, potěšila ho sklenička prosecca. A pak návštěvníce i návštěvníci nestačí zírat. Třípatrový klub Brickhouse se svým velkým zázemím nabízí téměř vše. Ve dvou velkých sálech samotné vystavovatele, kterých na první ročník dorazilo úctyhodných čtyřiašedesát. A nebýt covidové nákazy ostatních, atakovali by sedmdesátku.

Čepování piva, výběrová káva, catering s dusíkovými efekty

Balkónek skýtá zázemí pro mužské účastníky – mohou využít služeb barbera, zkusit si čepování piva a ochutnat vybranou kávu, horní patro je pak jakýmsi bonusem pro příchozí: k vidění jsou triky kouzelníka, živá vystoupení saxofonistky či skupiny houslistek nebo kadeřnická show.

Přízemní nebude ani krájení dortů – levitujících, které budou spuštěny z několika metrů přímo na stůl ke krájení. Po tomto už mnohé jistě nepřekvapí ani catering s dusíkovými efekty.

„Dali jsme si cíl – vše, co zde ukážeme, nabídneme, musí mít nějakou přidanou hodnotu, být něčím zajímavé, netradiční, originální. A v okolí nic takového neznáme,“ vysvětlila důvod organizace Svatební Ostravy Dominika Sznapková, která po šesti letech vlastních účastí na spoustě dalších veletrhů bezpečně věděla, co chce a co nechce.

Sama je totiž vystavovatelkou, se svou firmou Včelí banka nabízela svatebčanům medový sortiment – jak jinak než netradiční, a sondovala, jak to kde dělají. A to nejlepší skloubila na svém veletrhu.

„Nejsme agentura, která by tyto akce pořádala několikrát ročně, proto až si v pondělí sedneme a vše sečteme, zjistíme, co bude dál. Náklady jsou totiž poměrně dost vysoké,“ říká žena, která by v případě úspěchu a obliby veletrhu u veřejnosti ráda uspořádala druhý ročník už v říjnu a podzimního termínu, pro svatební veletrh podle ní vhodnějšího, se ráda držela nadále.

Původně se totiž první Svatební Ostrava měla konat už o pár let dříve a v Trojhalí, ale covid s plány pořadatelů značně zamával.