/FOTOGALERIE, VIDEO/ „Na zdraví,“ pronesl přípitek premiér Petr Fiala, když se ve středu 29. března v Karlově Studánce v pitném pavilonu rozhodl degustovat zdejší vyhlášenou léčivou kyselku. Předseda vlády pozvedl lázeňský porcelánový pohárek kyselkou a přiťuknul si s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a s ředitelem Horských lázní Karlova Studánka Janem Poštulkou. Lázeňští hosté nechápali, co se děje, když zahlédli premiéra a ministra obklopené novináři.

Premiér a ministr zdravotnictví v Karlově Studánce 29.3. 2023 | Video: František Kuba

Náhodní kolemjdoucí většinou netušili, že vláda České republiky právě zamířila na své výjezdní zasedání do Jeseníků.

„Tahle voda je překvapivě dobrá. Některé lázeňské vody nejsou příliš pitelné, ale tahle je vážně výborná,“ rozplýval se premiér Filala, když se vydal z pitného pavilonu na prohlídku slavných lázní.

„Kyselka je účinná zejména na zažívání, ale i další orgány,“ konstatoval ředitel lázní Jan Poštulka. „Není projímavá a je uklidňující,“ doplnil informaci ministr zdravotnictví Válek.

„Fakt? To zrovna potřebuji. Už cítím, jak mě uklidňuje,“ smál se premiér Petr Fiala, zatímco starostka Karlovy Studánky Radka Chudová ukazovala vzácným hostům zdejší pamětihodnosti.

Novináři - pamětníci - vzpomínali, jak před lety na stejném místě dokumentovali návštěvu Václava Havla v Karlově Studánce, který si zde léčil své neduhy jako pacient. „Tak vzácné návštěvu tady ale nemáme každý den,“ smál se Jan Poštulka.

Petr Fiala rád vyhověl, když ho při náhodném setkání někdo požádal o společnou fotku, ale organizátoři jeho programu se každou chvíli dívali na hodinky: „Jen pět minut, pane premiére, za chvíli musíme odjet do Jeseníku.“

„To je škoda, pane premiére, že si s námi nemůžete dát aspoň pivo. Mají tady dnes výborný guláš,“ přemlouvali Fialu lázeňští hosté, aby se s nimi v Karlově Studánce zdržel déle.

Ministr zdravotnictví Válek místní překvapil, jak dobře zná zdejší region. Znal Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua v Jeseníku i turistické známky z Rýmařova.

„Moc se mi tady líbí. V Karlově Studánce už jsem byl několikrát. Jezdívali jsme do Jeseníků za našimi rodinnými přáteli, manžely Vlastimilem a Věrou Lejskovými. Tito výborní klavíristé hráli čtyřručně. Díky tomu vím, že je v Jeseníku nejen výborná nemocnice, ale také známý klavírní festival. Také k Rýmařovu mám blízko, ale jedna věc mi chybí, a to jsou turistické známky. Tak na to se těším, že si je dneska doplním,“ prozradil ministr Válek s tím, že Karlova Studánka je dnes ještě krásnější, než jak si ji pamatuje.

Po včerejšku zde přibylo sněhu, takže lázeňská obec se předvedla ve své romantické zimní kráse.

A jaký význam vlastně měla cesta vlády z Prahy do Jeseníků? „Výjezdní zasedání nabízí dostatek prostoru, abychom neformálně prodiskutovali řadu problémů, o kterých sice víme, ale zatím nebyl čas je do hloubky probrat. Budeme mít v Jeseníkách příležitost bavit se s vedením dvou krajů a navíc se starosty, abychom zjistili jejich názory na řešení problémů přímo u zdroje,“ uzavřel ministr zdravotnictví Válek.