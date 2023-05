Krnovská střelnice uspořádala 13. května akci pro veřejnost, aby si pod dohledem instruktorů mohli vyzkoušet palné zbraně také úplní začátečníci bez zbrojního průkazu. Kromě běžných modelů měli příležitost vyzkoušet také méně známé a nové typy palných zbraní. Nebo třeba i vyložené kuriozity.

Krnovská střelnice 13. 5. 2023 | Video: František Kuba

Letos k nejzajímavějším raritám patřila puška se sklápěcí hlavní nebo westernový revolver, ze který se prodloužením změnil v pušku malorážku.

Heritage znamená dědictví. Vývojáře napadlo klasický šestiranný bubínkový revolver, dědictví divokého západu, změnit v divnou, ale zábavnou malorážku Heritage. „Někdo vzal klasický westerňák, a řekl si: na jeden konec nalepíme pažbu a na druhý přidáme hlaveň prodlouženou o 16 palců. A je to. Pak že se už nic nového nedá vymyslet. Je to dost praštěné, ale neokoukané. Moderní zbraně samozřejmě mají jiný šmrnc, ale tenhle kříženec je tak divný, až je to vtipné. Funguje přesně tak, jak byste očekávali od malorážky 22LR, ale bonusem Heritage je právě ten zábavný vzhled,“ komentoval jeden ze střelců své zážitky s touto kuriozitou.

V Krnově měla premiéru také dosud téměř neznámá novinka FoldAR. Vypadá a střílí jako ostatní útočné pušky, a přesto se jedná o raritu revoluční konstrukce. FoldAR je mezi zbraněmi něco podobného jako legendární kolo skládačka v cyklistice. Sklápěcí má nejen pažbu, ale také hlaveň. Vývojáři vymysleli mechanismus, jak výkonnou pušku upravit pro skryté nebo pohodlné nošení v malé brašně, aniž by tím utrpěla její přesnost a spolehlivost. Umožňuje z malého předmětu o velikosti pistole ve chvilce udělat dlouhou zbraň s vlastnostmi samonabíjecí útočné pušky se zásobníkem.

Krnované si samozřejmě kromě těchto kuriozit mohli zastřílet také z desítek dalších zbraní všech ráží a značek. Zkušení instruktoři jim poskytli nejen školení o bezpečnosti na střelnici a přednášku o vlastnostech testovaných zbraní, ale také základní lekci správného postoje, míření i dýchání při střelbě na terč.