„Heraklion, hlavní město Kréty, kde je k vidění mnoho historických památek. Na nic nečekejte a zarezervujte si svůj let na smartwings.com/letenky-praha-heraklion,“ prezentuje letecká společnost Smartwings, jak je snadné navštívit Řecko letecky. Třicetiletá Anna z Krnova patří ke klientům, kteří této nabídky využili. To ovšem ještě netušila, co ji čeká při odletu z vysněné dovolené…

„Smartwings, proč jste takoví nedochvilní, protivní a nefunkční?“ napsala 6. července Anna na svém facebooku. Na letišti v Heraklionu nakonec strávila asi 20 hodin čekáním na odlet do Prahy. Ocitla se na letišti ve stejné situaci jako dvě stovky dalších Čechů.

Letadlo z Kréty do Prahy kvůli technickým problémům odletělo prázdné bez cestujících. Zoufalé Čechy na letišti Heraklion čekaly hodiny posedávání a polehávání v rozpálené letištní hale a také marné shánění informací, co se vlastně děje.

Prošvihli jste letadlo, odletělo bez vás

Anna se po dvou týdnech skvělé dovolené na Krétě chystala k odletu. Aby stihla let kolem deváté hodiny, raději si přivstala už v pět. V sedm již na letišti vzorně čekala ve frontě na odbavení. „Nechali nás stát hodiny ve frontě v naději, že přijde pokyn k nastoupení do letadla. Pořád jsme koukali na hodinky, že už to přece musí přijít každou chviličku,“ uvedla Anna s tím, že většina cestujících byli senioři a děti, kteří neumí anglicky.

„Je to pro každého nepříjemné, ale ti bez angličtiny byli na letišti úplně bezradní a ztracení. Při vší úctě k řeckému letištnímu personálu jsem chvílemi nabyla dojem, že ani oni na tom s angličtinou a se znalostí letového provozu nejsou zrovna nejlépe. Naše letadlo nemělo tak vážnou poruchu, že by nemohlo létat. Jen nemohlo přepravovat lidi. Normálně tam přistálo, a pak zase odletělo někam do servisu. Zaměstnanci letiště nám ukazovali na monitoru časy jeho příletu a odletu s komentářem: Vidíte, vaše letadlo už odletělo. Zmeškali jste ho. Asi jste přeslechli výzvu k nastoupení, ale to není náš problém, to si musíte vyřešit sami. Snažili jsme se jim vysvětlit, že zaspat odlet může jedna nebo dvě rodiny, ale ne 200 lidí,“ popsala Anna situaci na letišti v řeckém Heraklionu. Až kolem poledne poprvé dostali informaci, že letadlo má nějaké technické problémy, takže v dohledné době nejspíš nikam neodletí.

Pomoc delegáta zajistily jen některé cestovky

„My jsme naštěstí měli super cestovku, která nám na pomoc poslala delegáta jak nejdříve to šlo, ale čekali tam s námi klienti všech možných cestovek. Odhaduji, že tak polovina z těch dvou stovek zůstala bez pomoci delegáta. To si nedokážete představit, jaké je to strávit na letišti téměř celý den postáváním, posedáváním a pospáváním na zemi. Někteří se báli opustit frontu a odskočit si, aby něco důležitého neprošvihli. Snažili jsme se překládat základní informace desítkám lidí, kteří neuměli ani slovo anglicky a jejich cestovky se na ně vykašlaly. Sháněli jsme v té rozpálené hale vodu pro staré lidi, čistili si zuby na zapáchajících toaletách a trávili desítky minut na telefonu, aby se člověk dozvěděl alespoň něco,“ popsala Anna svou zkušenost.

Anna děkuje nejen těm, kdo se jí po telefonu snažili pomoct, ale také všem, kteří si s ní dlouho povídali, aby se na letišti neunudila. Někteří cestující se snažili opít z letištního vína, aby zahnali nesnesitelnou nudu čekání.

Fotili si těstoviny, autobus k ranveji nedojel

Zejména senioři nevěděli, že v takové situaci mají nárok na občerstvení a kompenzace. „Dozvěděla jsem se díky této zkušenosti, že na proplacení hotelu máte nárok až po 24 hodinách zpoždění letadla. Také mě čekalo zjištění, že Smartwings nemají telefonní linku, na které s nimi něco vyřešíte. Musíte vyplnit formulář, a oni vám do měsíce odpoví, jestli vaši reklamaci uznali za oprávněnou. Ty těstoviny s omáčkou, jež nám nakonec nabídli na letišti jako občerstvení, mám vyfocené na památku. Co se týká poskytování informací, opravdu zajímavý moment nastal, když jsme dostali pokyn k nástupu do autobusů. Byla to úleva – konečně nás vezou k letadlu. Autobusy s námi ale ujely jen pár metrů směrem ke startovací ploše, ale pak to otočily a vyvezly nás před bránu. Jak jsme pochopili, nemáme co pohledávat v zóně pro odbavené, když nikam neletíme,“ popsala Anna další zážitky z letiště Heraklion na Krétě.

„Z provozně-technických důvodu byli cestující z tohoto letu přesměrováni na jiné dnešní lety Smartwings z Heraklionu. Necelá polovina cestujících již odletěla a zbývající část poletí ve večerních hodinách. Za komplikace se velmi omlouváme. Cestujícím bylo poskytnuto občerstvení,“ sdělila tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková Blesku, který jako první upozornil na tuto událost.

Děti letěly přednostně, ale do Pardubic místo do Prahy

Rodiny s dětmi dostaly informaci, že kolem 17. hodiny poletí přednostně z Kréty, ale do Pardubic místo do Prahy. Zbytek cestujících sice čeká přímý let do Prahy, ale až po půlnoci. „Ještě jsme si dělali legraci, že Pardubice sice nejsou Praha, ale mohli dopadnout ještě hůř, a skončit v Brně. Až po přistání v Praze jsem si fakt poplakala. Byla to pakárna, ale už to máme za sebou,“ uzavřela Anna své vyprávění s tím, že cestuje letecky poměrně často, ale takový letištní bizár zažila poprvé. „Letištní peripetie mi pomohly pochopit, jaké by to bylo, kdyby někdo Proces od Kafky propojil s filmem Terminál s Tomem Hanksem,“ doplnila Anna závěrečnou glosu.