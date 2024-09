Aktualizujeme

Hladiny řek na Bruntálsku a Krnovsku v sobotu stále stoupají. Dokonce rychleji, než předvídaly i pesimistické předpovědi. Pršet přitom má až do neděle. Na několika místech už začala evakuace obyvatel.

Na Černé Opavě v Mnichově, který je místní částí Vrbna pod Pradědem, a na řece Opavě v Karlovicích už hladiny překročily dokonce i úroveň pro extrémní povodeň.

V Mnichově se voda už vylila ze břehů. Dopoledne začala evakuace obyvatel. Domov muselo opustit asi deset lidí.

close info Zdroj: Zdroj: ČHMÚ zoom_in V Mnichově překročila hladina řeky Černé Opavy extrémní stupeň ohrožení, sobota 14. září ve 12 hod.

Evakuaci obyvatel žijících podél řeky a v záplavové zóně vyhlásili už také v Karlovicích. Lidé mají přijít s evakuačním zavazadlem na obecní úřad Slezan.

Třetí stupeň, tedy ohrožení, už byl vyhlášen i na řece Osoblaze a také na Opavici v Krnově, která prudce stoupá.

close info Zdroj: Zdroj: ČHMÚ zoom_in V Karlovicích překročila hladina řeky Opavy extrémní stupeň ohrožení, sobota 14. září ve 12 hod.

Město Krnov zřídilo telefonní linky 554 697 247 a 732 782 366, na kterou se mohou obrátit občané s dotazy týkajícími se aktuální povodňové situace. Linky jsou v současnosti v provozu nepřetržitě.

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica vyhlásil v sobotu krátce po poledni stav nebezpečí.

Nejvíc pršelo v Jeseníkách

Za posledních 24 hodin nejvíce pršelo v Jeseníkách a Krkonoších. Ve Zlatých Horách na Jesenicku spadlo 164 litrů na metr čtvereční, uvádí web Envidata. V Jeseníkách do konce týdne podle předpovědi meteorologů naprší až 400 milimetrů, tedy 400 litrů vody na metr čtvereční. Odborníci varovali, že v řekách a potocích kvůli tomu hrozí překročení třetího, nejvyššího stupně povodňové aktivity a až stoletá voda.

Komplikace v dopravě

Dopravu na několika místech Bruntálska a Krnovska komplikuje velká voda i pády stromů na železnici. Nejméně do nedělního odpoledne podle webu Správy železnic nebudou jezdit vlaky mezi Krnovem, Městem Albrechticemi, Třemešnou, Jindřichovem a Jeseníkem. Mimo provoz je i trať z Milotic nad Opavou do Krnova, která je zaplavená, stejně jako úzkokolejka z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy.Bližší informace cestující najdou na webu www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu