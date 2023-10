Hřbitov obklopený panelovým sídlištěm. To je zvláštnost současného centra Bruntálu. Pohřebiště sloužilo po celá staletí, ale všechno má svůj konec. Pohřbívat se tu bude už jen posledních pět let. Nové pohřebiště, jehož dominantou je ekumenický kříž řezbáře Františka Nedomlela, bylo vybudováno pod Uhlířským vrchem. Zatím jsou v provozu starý i nový hřbitov současně, ale zásadní rozhodnutí už padlo.

Žehnání obnoveného kříže na bruntálském hřbitově červenec 2023 | Video: František Kuba

„Rozhodnutím zastupitelstva města zůstává zachována funkce pohřebiště na ulici Ruská po roce 2027 bez možnosti pohřbívání,“ informují Technické služby Bruntál s tím, že zatímco historie starého hřbitova se uzavírá, od dubna 2011 je občanům k dispozici nové pohřebiště Uhlířský vrch.

Jeho vybudování představuje investici kolem třiceti milionů korun. O potřebě přemístění hřbitova z centra města se v Bruntálu diskutuje už od šedesátých let minulého století.

Inspiroval fotografa Aulehlu i spisovatele Šubu

Starý bruntálský hřbitov obklopený sídlištěm inspiroval umělce. Najdeme ho v díle fotografa Gustava Aulehly i knize spisovatele Pavla Šuby. „Je to hřbitov uprostřed panelákovýho sídliště, lidi z balkonů celej život vidí, kde skončí. Takže se tam můžeme taky na chvilku juknout,“ představuje starý hřbitov fiktivní bruntálský pábitel Josef Böhmisch, hlavní hrdina Šubovy knihy Na sudetských horách se nezpívá.

Příběh o obnovení kříže

Hřbitov v centru Bruntálu ale nabízí kromě literární tvorby také skutečné příběhy. Třeba ten o obnovení kříže u původního vchodu. Jeho výrobu iniciovali a zaplatili manželé Marie a Petr Komárkovi. Jen tak. Aby po nich v Bruntále zůstal trvalejší odkaz. Práce na obnově kříže začaly na jaře 2023.

Podstavec s německým nápisem

U vchodu do hřbitova zůstal kamenný podstavec s letopočtem 1856, ale kříž z něj už zmizel. Nejspíš ho někdo ukradl. „Můj otec byl prvním poválečným starostou v Ludvíkově, a obnovil tam hřbitov. Tatínek Marušky byl prvním starostou v Heřmanovicích, a obnovil tam kapličku, kostel i kříže. Když jsme se v roce 1983 přistěhovali do Bruntálu, byly naše děti ještě malé. Chodili jsme s nimi na procházku kolem tohoto hřbitova. Ty paneláky kolem před čtyřiceti lety ještě ještě nestály. Tehdy jsem si poprvé všiml tohoto kříže s německým citátem evangelia svatého Jana: Já jsem vzkříšení a život.

Původně kříž označoval vchod do městského hřbitova. Komunisti už dávno padli, ale pořád se nikdo neměl k opravě kříže. S manželkou Maruškou v nás asi deset let dozrával nápad, že se do obnovy kříže pustíme sami,“ řekl Petr Komárek při obřadu žehnání obnoveného kříže. Ten původní zaplatili Josef a Carl Gebrielovi. Ten nový manželé Komárkovi.

Koupit ukradený kříž? Raději nový

Původní kříž byl kámen spojený kovovými prvky. Dokonce se fanouškům historie Bruntálu podařilo vypátrat místního kameníka, který ví, kde kříž skončil.

„Dostal jsem echo, kdo se současným majitelem původního kříže ze hřbitova. Vzhledem k okolnostem, za jakých kříž z podstavce zmizel, jsem se rozhodl, že majiteli nebudu nabízet peníze, ale nechám vyrobit kříž nový, současný. Nebudu přece podporovat, aby se krádež kříže vyplácela. Památkáři souhlasili, že tam bude křesťanský symbol, a netrvali na původním kříži nebo jeho přesné kopii,“ doplnil Petr Komárek.

Umělecký kovář Ladislav Guru Gurecký ze Světlé Hory, kterého Komárkovi oslovili, není katolík. Nikdy před tím kříž nedělal. Vzal tuto zakázku jako výzvu, ale pod podmínkou, že symboliku kříže udělá podle sebe. Proto jeho pojetí není tradičně realistické, ale zobrazuje utrpení Ježíše Krista v symbolech jako jsou trnová koruna, hřeby a bederní rouška.

Ladislav Gurecký: Nevyhrál jsem soutěž, ale byl jsem originální

Kamenný podstavec renovovalo kamenictví Gulastone z Třemešné. Obnovený kříž požehnal kněz Pavel Zachrla. Na slavnosti nesměl chybět ani František Krejčí, významný odborník z oblasti pohřebnictví, který ví o historii pohřbívání v Bruntálu snad úplně všechno. Komárkovi samozřejmě pozvali také přátele, aby společně zazpívali z kancionálu „Svatý kříži tebe ctíme“.

„Není to plastika, na které poznáme Krista hned napoprvé jako v jiných uměleckých dílech. Je to výzva, abychom se tady zastavili a začali přemýšlet, co mi tato socha vlastně říká. Kovář byl zpočátku překvapen, že by měl dělat zrovna kříž,“ uvedl kněz Pavel Zachrla s tím, že umělec nekatolík dokázal svým pojetím kříže oslovit jak věřící, tak ty, kdo v něm hledají odkaz na historii bruntálského hřbitova.