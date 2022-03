„Nesedí tam vedle sexuologa Uzla starostka Zátoru Salome Sýkorová? Odkud se ti dva znají? Muselo se to natáčet někde u nás, když tam s nimi sedí také starosta Čakové. Vypadá to, že jsou staří přátelé,“ komentovali záběry ti, kdo si přeposílali odkaz na 13. komnatu.

Jakými cestami starostku Zátoru osud zavedl do televizní 13. komnaty sexuologa Radima Uzla?

„Byla to úplná náhoda, jak jsme se takto natrefili s Radimem Uzlem. Může za to náš kamarád režisér Honza Mudra. Ten je mimochodem což je syn režiséra Františka Mudry, co dělal Lovy beze zbraní. Když Honza natáčel 13. komnatu Radima Uzla, pozval ho na svou chatu v Čakové. Radim Uzel tam bydlel zrovna v době, kdy jsme s kamarády v Čakové poblíž uspořádali zabijačku,“ prozradila Salome Sýkorová.

Zabíjačka se sexuologem

Obec Čaková bývala v letech 1980 až 1990 součástí obce Zátor. Rodina starostky Zátoru společně s rodinou čakovského starosty pořádají společnou zabijačku, na kterou pozvou spoustu přátel. Pozvali také čakovského chataře režiséra Jana Mudru, ale omluvil se, že má zrovna vzácnou návštěvu Radima Uzla. Tak je pozvali na zabijačku oba dva.

„Honza Mudra říkal: ani nevíte, jak rád bych na zabijačku přišel, ale zrovna tu mám na návštěvě Radima Uzla a natáčíme Třináctou komnatu. Tak jsme mu řekli, ať ho dosmýká k nám, protože na zabijačce jsou po prvním panáčku slivovice hned všichni se všemi kamarádi. Radim Uzel se hned uvolnil, jako kdybychom se znali odjakživa,“ vysvětlila Salome Sýkorová jak se zabijačka propojila se 13. komnatou.

Všichni si potykali

Jan Mudra pozval Radima Uzla do Jeseníků aby zavzpomínal, jak kdysi vlastnil rekreační domek v Andělské Hoře. Uzel sice pochází z Ostravy, ale stále je mu region Jeseníků velice blízký.

„Pan doktor Uzel byl v dobrém rozmaru, takže za chvíli už bavil celou společnost a vyprávěl o všem možném. Například vzpomínal jaké zábavné pořady kdysi dělali s Karlem Šípem. Umí skvěle vyprávět nejen srandičky z oblasti sexuologie, ale také má spoustu zajímavých životních zkušeností. Radimovi se na zabijačce tak zalíbilo, že jsme si tam hned všichni potykali. Dokáže ocenit atmosféru zabijačky, protože tam může odložit oblek s kravatou, uvolnit se a vyprávět si co chce. Bylo to moc fajn a slíbili jsme si, že přijede znovu,“ uzavřela Salome Sýkorová.

Letos v únoru opět proběhla tradiční rodinná zabijačka na ose Zátor – Čaková, ale tentokrát to už Radimovi Uzlovi nevyšlo. O svých rodinných a zdravotních problémech otevřeně hovořil právě ve 13. komnatě - video si můžete přehrát na stránkách České televize zde.