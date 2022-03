Nad těmito plány mě hned napadla první otázka. Nejsou ty dva rondely paní starostko příliš blízko vedle sebe?

Dva rondely na tak krátké vzdálenosti opravdu není obvyklé řešení. Ředitelství silnic a dálnic ŘSD to muselo projektovat na výjimku, protože na silnicích první třídy se rondely běžně nedělají, aby nezpomalovaly dopravu. V tomto případě se ale kruhové objezdy musely udělat blízko, protože jinak to vyřešit nešlo. Je to mimořádné řešení mimořádné situace, která zde nastala. Upřímně řešeno nám to moc vadit nebude, když rondely auta trochu zpomalí. Bude to bezpečnější.

To jsou tedy plánované investice ŘSD. Plánuje něco pro zvýšení bezpečnosti obec Zátor?

Vybudujeme chodník od křižovatky do poloviny Brantické ulice. Jde o chodník ze Zátoru směrem na Brantice v délce 1,2 kilometru. Už máme vyřízenou dotaci pět milionů a právě tu řeším stavební dozor. První etapu už máme vysoutěženou, takže začneme stavět, jen co se oteplí. Loni jsme v rozpočtu něco ušetřili, takže možná jen co zvládneme první etapu za 6,5 milionu, tak hned zahájíme i tu druhou. Zastupitelstvo má zájem jít do druhé etapy chodníků i bez dotace, protože chodník do Brantic opravdu nutně potřebujeme.

Jaké další významné investice se chystají v Zátoru?

Další investicí bude výtah pro Základní školu Zátor. Jednak není možné ve škole při stěhování věčně tahat nábytek po schodech, ale také chceme, aby byla škola byla dobře přístupná také pro handicapované. Nejde jen o děti. Už zde také působil pan učitel, který kvůli zdravotním problémům obtížně zvládal chůzi do schodů. Výtah využije třeba jen na pár týdnů dítě, když si zlomí nohu. Bezbariérový přístup do školy by dnes už měl být všude samozřejmost. Získali jsme na výtah dotaci 1,2 milionu.

Máte v Zátoru malotřídku jako Brantice nebo kompletní základní školu?

Máme v Zátoru první i druhý stupeň základní školy, plus mateřskou školku s šedesáti dětmi. Na základce je 230 žáků díky tomu, že jsme spádová oblast také pro Čakovou, Brantice i Krasov. Pár dětí k nám chodí i z Nových Heřminov. Většina žáků, tipuji tak devadesát procent žáků malotřídky z Brantic se na druhý stupeň přesune sem k nám. Je to zvláštní, protože do Krnova to mají skoro stejně daleko. Pár žáků z Brantic k nám chodí už od první třídy. S Branticemi si ale nekonkurujeme, spíše naopak: hodně spolupracujeme. Brantická malotřídka je moc fajn.

Můžete zmínit i nějaké drobnější projekty?

Zrovna chystáme zajímavé projekty díky Státnímu fondu životního prostředí SFŽP. Vyhlásil dotace do 200 tisíc korun na výsadbu alejí a zeleně v obcích. Přihlásila jsem dva projekty. Jednu alej a ozelenění kolem sportovního areálu, neboli kolem fotbalového hřiště. Před ním bude procházet obchvat, tak to tam chceme trochu ozelenit, ať je to sportoviště oddělené. Máme v úmyslu tam vysázet převážně ovocné stromy, švestky, hrušky a jabka starých odrůd. Koupili jsme poblíž kus pozemku, kde plánujeme pár dřevěných chatek. Obec jako majitel tímto vytvoří podmínky na letní tábory pro děcka. Veřejné toalety a sprchy pro fotbalisty už tam jsou, takže stačí jen natáhnout elektřinu do letních chatek pro děti. Další projekt je spojený s bývalou evangelickou kapličkou, kterou chceme propojit s lípou republiky a s posezením u hřbitova. Na to se obzvlášť těším, protože je tam krásný výhled do krajiny. Na Ministerstvo pro místní rozvoj MMR šel projekt za 2,5 milionu, který počítá s malým workoutovým hřištěm vedle fotbalového, aby ti, co chodí do posilovny, si mohli užít cvičení také venku. Také tam bude pár prvků pro děti. Když tatínci vyrazí na fotbal, ať si děti mají kde hrát. Na mateřské školce máme vymyšlený projekt s vodními hrátkami. Máme tam na zahradě studnu, ze které by si děti mohly napumpovat vodu a pak ji pouštět na různá klepátka, mlýnky a přepady. Jsou tam i plácky, kde by děti mohly modelovat z mokrého písku a současně se čabrat.

Vodní hrátky pro děti je zajímavý nápad. Zátor je ale spíš pověstný vodními hrátkami pro dospělé. Zátorský Zmrzlík, kde novoročnímu plavání otužilců v náhonu fandí celá obec, má úžasnou atmosféru.

Zmrzlík je moc pěkná tradice. Divím se, že podobných akcí není víc také v okolních obcích. Není k tomu potřeba nic zvláštního, aby se sousedi sešli u náhonu, popřáli si do Nového roku a společně podpořili ty, kteří se chtějí vykoupat. Někdo uvaří svařák, jiný připraví jednohubky nebo chleba se sádlem, a je to. Vidět se navzájem a začínat nový rok společně nám funguje už osmým rokem. Stále častěji mě zaskočí případy, kdy se v době digitalizace lidé už vůbec nemusí potkat. Dělali jsme třeba elektronické výběrové řízení, a pak přišel dotaz, proč jsem smlouvu s vítězem nepodepsala elektronicky ale fyzicky. Já jsem ji podepsala fyzicky, protože pan ředitel forma přijel do Zátoru a vypiji jsme si spolu kafe. Kdybych všechno dělala virtuálně, tak ani nevím jestli nějaký ředitel existuje. Na internetu není všechno. Je přece normální popovídat si se zástupcem firmy, jakou mají historii a kapacity. Můžeme si spolu dopisovat, ale bez osobního kontaktu to nikdy nebude ono. Je mi to protivná představa, že už se všechno dá vykomunikovat přes monitor.

Na závěr mi ještě zvědavost nedá. Viděl jsem na spoustě obecních úřadů spoustu obecních znaků, ale Zátor je jediný, kdo si pořídil znak ze skla.

Že ten znak ve skleněné verzi vypadá dobře? Je to vlastně vizitka co všechno dokáže pan sochař Tomáš Křivý ze Zátoru. Dělal nám například skřítka na kyselku a také vymodeloval hlavu rytířovi z Hlinky.