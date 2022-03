Sama má v listopadu, při naší návštěvě, plné ruce práce. U bytovek se zrovna budují nová parkovací místa, škola prochází generální rekonstrukci, připravuje se výsadba zeleně a do toho odborníci připravují cyklostezku. Na rozhovor pro Deník si ale čas našla.

Můžete na úvod zrekapitulovat všechny ty investice?

Nejvýznamnější z nich je modernizace školy. U kostela už jsou nové parkovací plochy hotové, a zbývá k nim dosadit zeleň. U bytovek budování parkoviště s přilehlými chodníky už finišuje. Teď na podzim máme spoustu práce kolem výsadby zeleně. Týká se to nejen parku na náměstí, ale postupně obměňujeme zeleň v celém centru obce. Také tu vznikají trvalkové záhony. Plánujeme vysadit celou alej od silnice až k rybníku. Jen doufám, že to všechno stihneme dřív, než začne mrznout. Letos jsme také dokončili rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu.

Zmínila jste také, že plánujete cyklostezky.

Při investicích také spolupracujeme s okolními obcemi. Cyklostezky připravujeme v rámci Mikroregionu Rýmařovsko jako sdružení obcí. První etapa je z Malé Morávky do Břidličné, a druhá je Břidličná - Ryžoviště. Už řešíme asi čtvrtou změnu trasy, protože vždycky narazíme na nějaký problematický pozemek, kde se s majitelem nedohodneme.

Co dělají školáci, když škola prochází modernizací?

Z venku už máme školu opravenou, teď se zrovna pracuje v přízemí. Máme teď celou školu nastěhovanou v Multifunkčním domě, neboli v bývalém kině. Teď se nám to hodí, že jsme v minulosti investovali do přestavby kina. Hned vedle máme velkou tělocvičnu, která je svou kapacitou v regionu výjimečná. Asi před pěti lety také tělocvična byla kompletně opravená a zateplené. Dostala novou elektriku, topení i vodovod. Od té doby jede v kuse, pořád je vytížená. Sama jsem byla překvapena, kolik tu máme sportovců. Půjčují si od nás tělocvičnu například také policisté nebo kovohutě AL invest Břidličná na nějaké turnaje. Samozřejmě tady máme i fotbalové hřiště a tenisové kurty s umělým povrchem. Když jsme teď ve škole při opravách sundávali obložení, tak z toho vypadl maličký papírek. Měla jsem obrovskou radost, když jsem zjistila, že je to vstupenka za korunu do bývalého kina v Ryžovišti. Dávno už se u nás nepromítá. Vstupenka dostane četné místo v našem muzeu. Měla bych ji dát pod sklo, ať se nám neztratí.

Má Ryžoviště obecní lesy? Potrápil vás kůrovec?

Máme přes padesát hektarů lesů, ale byla to jedna velká havárka už v roce 2004, když jsem přišla na obecní úřad. Bylo to po větrné kalamitě, která se ještě několikrát zopakovala. S našimi obecními lesy byla spousta starostí už před kůrovcem. Ten byl až poslední kapka. Dnes máme v našich lesích převážně mladé nově vysázené porosty.

Ryžoviště je obklopené přírodou. Láká to sem chataře a chalupáře?

Znám obce, které už mají víc chatařů než stálých obyvatel, ale nás se to rozhodně netýká. Pár rekreačních objektů tady je, ale v porovnání s Jeseníky nebo s okolím Slezské Harty to nestojí za zmínku. Evidujeme pár chat, protože platí poplatky, ale není jich moc.

Z Ryžoviště to máte celkem daleko do sousedních obcí. Jak je to tady s dopravou?

Když vidím, kolik aut projede Lomnicí nebo Dětřichovem, tak jsem ráda, že se nás to netýká. Máme klid, když neležíme na hlavním tahu, ale na druhou stranu to má i nevýhody. Když přijde sníh a námraza, silničáři k nám dorazí později a navíc tu nesmí používat sůl. V zimě to tu pro řidiče není nic příjemného. Občas někdo cestou k nám zapadne. Naši traktoristi by mohli vyprávět, kolik aut každoročně vytahují. Autobusové spojení je pro nás problém, když si chceme třeba udělat výlet na Sovinec nebo si zajet něco vyřídit do Bruntálu. Ještě že aspoň máme dobré spojení do Břidličné, protože tam spousta lidí dojíždí do zaměstnání v kovohutích. Zaplať pánbůh, že kovohutě tak dobře prošly transformací. Bez nich by tu byla vysoká nezaměstnanost.

Je nějaká nabídka pracovních míst i přímo v Ryžovišti?

Máme tady provozovnu rýmařovské firmy Nábytek Polách. Tam je předností, že kromě mužů truhlářů nabízí zaměstnání také pro řadu žen. Je tady rodinná firma Sama zaměřená na obalové materiály, pečící papír, alobal a různé folie, která rovněž zaměstnává vesměs ženy. Dříve řada lidí pracovala v zemědělství. Nějaké farmy tu sice fungují, ale zemědělství už dávno není obor, který by přinášel pracovní místa. Kdysi u nás měla pobočku Hedva, která dávala práci spoustě lidí, ale to už dávno skončilo. Dnes je nezaměstnanost v Ryžovišti velmi nízká, pod čtyři procenta. Je to hlavně díky tomu, kolik lidí dojíždí za prací do Břidličné.