Na druhou stranu nedostupnost tradičních turistických cílů v zahraničí přinesla obrovský zájem o Jeseníky. Zeptali jsme se starostky Ludvíkova Dany Selingerové co obec může hostům nabídnout, a jak zdejší hotely a restaurace přečkaly období pandemie.

Starostka Ludvíkova Dana Selingerová.Zdroj: Deník/František KubaPaní starostko, přečkaly období lockdownu všechny ludvíkovské penziony?

Všechny. Ekonomické problémy pocítili, ale nikoho to vyloženě nepoložilo. Osekali výdaje, pomohly jim kompenzace, takže to nějak zvládli. Mnozí se snažili fungovat v omezeném režimu a nabízeli návštěvníkům aspoň výdejní okénko. Když se nemohli věnovat hostům, soustředili se na opravy. Věříme, že ztráty brzy doženou, protože turisté se do Jeseníků vrací ve velkém. Vzhledem k počtu obyvatel Ludvíkova se zdejší rekreační a ubytovací kapacity zdají šílené, ale i kdyby k nim přibyly další, pořád se všichni uživí. Spousta Čechů uvažuje o letošní dovolené stylem: do zahraničí ještě raději nepojedem, než se situace s očkováním, karanténami a omezeními stabilizuje. Naše rodina je toho důkazem. Taky zůstaneme v republice. Koukáme kde mají vinné stezky nebo co je k vidění na Šumavě. Věřím, že stejným způsobem lidé uvažuji o trávení letošní dovolené v Jeseníkách.

Můžete připomenout nejznámější restaurace, které fungují Ludvíkově? Jsou orientované jen na ubytované turisty nebo jsou zajímavé také pro místní?

Máme tady devět hospod, z nichž každá oslovuje trochu jinou klientelu. Nejsou to jen místní a turisté. Také obyvatelé sousedního Vrbna jezdí do Ludvíkova, když se chtějí dobře najíst. Hlavně na Kolibu. Moc jsme se těšili na otevření restaurací. Nejde jen o nabídku jídla a pití, ale také o setkávání. Nám hostům i personálu ta komunikace chyběla. Třeba když vejdete do penzionu U Jiřího, usmívají se na vás, takže hned si navzájem povyprávíme, jak se daří. Jeden z nejstarších ludvíkovských podniků Stonožka se nově rozjel ve velkém stylu a nasadil přívětivé ceny, takže o jeho restaurační provoz je zájem. Někde jsou jen ubytovací kapacity se stravováním pro hosty, jako třeba Grizzly. Převažují propojené ubytovací a stravovací služby pro veřejnost, jako třeba Hotel Singr nebo Welness hotel Peras. Pepino nabízí klasickou pivnici se specialitami typu grilované koleno. Hospůdku má také Penzion U sovy, který se specializuje na velké party a děti. Můžete si tam zamluvit turnusové pobyty, podobně jako se dřív jezdilo na tábory. Pak je tu ještě kemp, který patří automotoklubu a nedávno prošel rekonstrukcí. Tam se z bufetu stala oblíbená sezonní hospůdka od jara do podzimu.

Turistické cíle v oblasti sousední Karlovy Studnánky jsou všeobecně známé. Co nabízí návštěvníkům Ludvíkov?

Klid, přírodu, lesy a vyhlídky. Jenda vyhlídka je přímo nad obecním úřadem. Nejznámější vyhlídkou je Zámecký vrch. Dá se tam jít pohodlným okruhem nebo krkolomnou stezkou na Železnou. Kdysi tam stál gotický hrad Fürstenwalde. Moc z něj nezbylo, protože už v 16. století je uváděný již jako zřícenina. Zbytky hradu jsou zarostlé vegetací, takže většinu roku listí neumožňuje udělat si celkovou představu o této lokalitě. Hrad Fürstenwalde je ideální na procházky v brzkých jarních či pozdních podzimních slunečných dnech.

Prý se dokonce uvažovalo o rozhledně na Zámeckém vrchu. Proč je tam jen vyhlídkový altán?

Připravovali jsme úpravy Zámečáku v roce 2012, a tehdy jsme tam zvažovali i rozhlednu. Museli jsme ale nejdřív zadat archeologický průzkum, který odkryl kus hradní zdi. Ta byla před tím zasypaná v zemi. Ve výkopu je patrný asi třímetrový kus zdiva. Vypadalo to, že ochranáři by rozhlednu povolili, ale archeologické nálezy byly tak významné, že z toho sešlo. Dřevěný vyhlídkový altán považuji za rozumný kompromis. Něco z něj vidět je, ale nejsou to žádné extra panoramata. Dostali jsme povolení sem tam pokácet pár stromů, aby se zlepšil výhled, ale pořád vidíte jen výseče. Uvidíte na Mnichov, Bílý potok, Vrbno i na Ludvíkov, ale není to souvislé panorama. Samozřejmě nestojíme o plošné kácení kvůli výhledům. Můžete si výhledy užít mimo vegetační období, když stromy shodí listí.

Na mnoha místech výhledy do krajiny odkryl kůrovec. U vás v Ludvíkově se to neprojevilo?

Problém s kůrovcem u nás nebyl. Jsme v nadmořské výšce přes 600 metrů, takže se kůrovcová kalamita zastavila pod námi. Lesníci asi museli pár napadených smrků zlikvidovat, ale žádný les tu nepadl holosečí.

Kde jsou nejlepší výhledy celoročně?

Nejvýznamnější je Lázeňská vyhlídka. Je tu po okolí spousta skal a svahů, ze kterých můžete obdivovat výhledy na Jeseníky.