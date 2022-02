Asi každého, kdo se projde Lomnicí, napadne otázka: proč tady už dávno není obchvat? Počítá územní plán s nějakou trasou, která odkloní tranzitní dopravu?

Lomnicí prochází silnice, kterou použije každý při cestě z Bruntálska na na Olomouc, a v opačném směru cestou na Krnovsko a do Polska. Silnice první třídy ve středu obce, to znamená nejen jeden kamion za druhým, ale také spoustu osobních aut. Tuto trasu si oblíbili také polští pendleři, co jezdí pracovat do Rakouska. Nejhorší jsou tady pátky a pondělky. Trasa obchvatu je naplánovaná a v územním plánu máme obchvat zanesen. Pro realizaci bohužel víc dělat nemůžeme. Investorem není obec, ale stát, a ten má jiné priority. Než na náš obchvat přijde řada, to si počkáme ještě hodně dlouho. Nedostanou se k nám dřív, než dokončí obchvaty měst. Snad se obchvatu Lomnice dožijí aspoň naši vnuci.

Po stránce bezpečnosti chodců a cyklistů se Lomnice přece jen mění k lepšímu. Budete stezku pro chodce a cyklisty ještě prodlužovat?

Jsem ráda, že už máme posílenou bezpečnost chodců hlavně tam, kde je to nejdůležitější. V místech, kde máme školu a školku, obchod a poštu. Chtěli bychom ji dotáhnout přes celou Lomnici až k výpadovce na Olomouc, protože automobilový provoz je tady opravdu šílený. Smíšená páteřní stezka pro cyklisty i pro chodce je červená, ale kromě ní tady máme také chodníky jen pro pěší. Ty jsou šedé. Také chodníky už máme opravené, takže bezpečnost chodců se v Lomnici opravdu výrazně zlepšila. Zatím se nám nepodařilo dotáhnout úsek stezky od fotbalového hřiště až k odbočce na Ryžoviště. Víte jak to chodí. Vždy se objeví nějaký problém, když začnete jednat o soukromých pozemcích.

Kromě zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty přibyla v Lomnici také nová hřiště pro rodiny s dětmi. Jak jsou využívané?

Uprostřed obce je krásné bike hřiště. Při jeho projektování jsme netušili, že tato atrakce přiláká bikery z tak velké spádové oblasti. Jezdí sem rodiny s dětmi z Olomoucka i ze Šumperska. Rodiče přivezou děti s koly do Lomnice, ať si u nás pojezdí na dráze plné vln a zatáček. Hned vedle máme přírodní akátové hřiště, takže i děti bez kola tam mají o zábavu postaráno. Je to záměrně propojené, ať je na jednom místě nabídka pro starší mládež i pro nejmenší děti. Díky stezce jsou hřiště dobře dostupná. V Tylově zase máme park, kterému říkáme „Hravý les“. Tam uvidíte kus pěkné přírody a současně nabídku poučných zážitků. Chceme přírodu přiblížit dětem. Nově máme v Lomnici vybudované také prvky pro zadržování vody v přírodě. V rámci tohoto projektu je vybudováno čtrnáct tůněk, broukoviště a nová zeleň. Tato nabídka už je zajímavá i pro ty, kteří vyrazí do Lomnice na výlet. Doporučila jsem dětem z jedné bruntálské školy, co u nás všechno mohou zažít. Už jen společná cesta vlakem z Bruntálu do Lomnice byla pro děti zajímavá zkušenost. Kousek od nádraží si mohly hrát na hřišti, pak zajít do muzea, kde mají také historické hračky. V Tylově je čekal Hravý les, kde jsme jim už nachystali ohniště a tyčky na opékání. Děti měly krásný celodenní výlet. Z Hravého lesa už to měli jen pár kroků na autobus.

Řada obcí v okrese v posledních letech zažívá zvýšený zájem chatařů a chalupářů z měst. Projevilo se to také v Lomnici?

Hodně lidí začalo shánět chaty a chalupy v době covidu, a tento trend se projevil i u nás. Mají zájem nejen o rekreační objekty, ale také o stavební pozemky. Volná místa se nám už zaplňují. Problém je v tom, že každý by chtěl stavět co nejdál od hlavní silnice, ale s tím územní plán nepočítá. My jako obec už moc volných parcel nemáme, protože řada pozemků v našem katastru nám nepatří. Nejvíc mě potěšilo, že kromě zájemců o rekreační objekty přibývá také těch, kteří by chtěli v Lomnici žít natrvalo a postavit si zde rodinné domky.

Jak má Lomnice vyřešenou pitnou vodu a odpadní vody?

Vodovod máme ve vlastní správě, takže o vodu se staráme sami. Kanalizaci sice nemáme, protože jsme velmi dlouhá a roztažená obec. Tak aspoň máme pravidla, podle kterých přispíváme finančně občanům na domácí čistírny odpadních vod.

Vyhlášenou atrakcí Lomnice je také rybářství Tylov. Změnilo se na tom něco v době covidu?

Vyhlášená rybářská restaurace Bašta Tylov v covidové situaci musela zavřít, a pak měli problém obnovit provoz. Teď tam funguje prodej ryb a rybníček, kde si kdokoliv může zarybařit. Každý začátečník může půjčit prut a zachytat si. Je to zážitek, když se pak doma můžete pochlubit vlastnoručně ulovenou rybou. Počítám, že příští roku už zase bude v Tylově všechno fungovat tak, jak jsme byli zvyklí.

Máte v Lomnici nějaké kulturní zařízení?

V naší obci máme kulturní dům s velkým sálem, kde se konají plesy, zábavy, vítání občánků a třeba i Mikulášská besídka. Všem mohu také doporučit, ať navštíví nové muzeum Život na vsi, které se nachází právě v kulturním domě. Není obecní, ale obec jeho vznik vítá a podporuje

Jak je to v Lomnici s nezaměstnaností?

Situace se zhoršila. Aktuálně podle výkazů z úřadu práce je to kolem devíti procent. Jedním z důvodů je nedostatečná dopravní obslužnost. Řada lidí dojíždí do Bruntálu do Osramu a dalších firem, kde se pracuje na směny. Přímo v Lomnici je jen pár významnějších zaměstnavatelů. Například firma Yannick v Tylově pracuje v oboru lisování plastů. Kdysi většina obyvatel Lomnice pracovala v zemědělství. V nejlepších dobách státního statků tam bylo na 80 zaměstnanců. Dnes je to víceméně rodinná farma.

Funguje v Lomnici obchod? Řada menších obcí v okolí má problém obchod udržet, protože zákazníci raději jezdí za nákupy do hypermarketů ve městech.

Tam, kde je teď muzeum, byl původně hostinec a obchod. Kdysi v Lomnici byly dva obchody, což v obci s 520 obyvateli nemůže být dlouhodobě rentabilní. Vyhlašovali jsme výzvu, lákali jsme do Lomnice řetězce, ale není zájem. Takže nám zůstal v obci jeden obchod s potravinami a smíšeným zbožím.