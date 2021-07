Vše se začalo vracet do starých kolejí před šesti lety, když přívoz Rouza poprvé vytvořil zkratku mezi obcemi přes vodu. Přívoz ocenili místní i rekreanti, kteří na Slezskou Hartu přijíždí z celého z Olomouckého i Moravskoslezského kraje.

Také oni by rádi spojili atraktivní turistické cíle na obou březích Harty do jednoho výletu. První dotaz, který Deník položil starostce Roudna Dagmar Staňkové, se samozřejmě týkal Rouzy.

Paní starostko, jaké máte ohlasy od místních a turistů, kteří využívají přívoz Rouza?

Dá se říct, že přívoz Rouza po letech zase spojil Roudno s Razovou. Nebylo to vymyšleno jako výdělečný čin, ale služba místním i návštěvníkům. Máme ohlasy, že přívoz dobře plní svůj úkol. Naplnilo se naše očekávání, že nahradí silnici, která kdysi vedla mezi Roudnem a Razovou. Tyto obce byly po staletí propojeny pozemní cestou. Tak jsme se rozhodli ji nahradit vodní cestou, aspoň sezonně. Díky přívozu můžete spojit do jednoho výletu třeba výstup na naši sopku Velký Roudný s návštěvou lávových proudů Razovské tufity na protějším břehu.

Na vyhaslé sopce Velkém Roudném je známá rozhledna, ze které uvidíte Slezskou Hartu i Jeseníky jak na dlani. Můžete připomenout co dalšího nabízí Roudno návštěvníkům?

Hned vedle rozhledny je na vrcholu Roudného kaplička, kterou se podařilo obnovit a hezky opravit. Za kapličkou navazuje obnovená křížová cesta, která se rozdvojuje. Po jedné větvi lze dojít k válečnému hrobu mezi skálami, který je zajímavým pietním místem obětem a nezvěstným první světové války. Druhá vede k historické cestě, která končila u nás v Roudně za hospodou. To jsou nejčastější cíle, kvůli kterým k nám lidé jezdí. Máme tady také sakrální pamětihodnosti, ale o těch se většinou moc neví a slouží hlavně místním občanům.

Podle mapy s Roudnem sousedí zaniklá obec Karlovec neboli Karlova Pláň. Existuje po vybudování přehrady stále přístup z Roudna do Karlovy Pláně?

Karlova Pláň historicky spadala pod Novou Pláň nebo pod Bruntál, než že by měla nějakou přímou vazbu na Roudno. Tato obec prakticky zmizela, protože její zástavba ležela v oblasti zátopy. Dnes z ní zbylo na břehu jen torzo v podobě kostela a hřbitova. Obojí je v gesci a v katastru města Bruntálu. Z Nové Pláně máte do Karlovce nejlepší přístup. Od nás se tam taky dostanete po staré statkové cestě, ale to jen pro pěší a cyklisty. Auto tam od nás neprojede.

Pan starosta Razové v posledních třech letech ve své obci zaznamenal velký zájem o stavební pozemky. Očekáváte stavební boom také v Roudně?

Jak se to vezme. Razová je v jiné situaci, protože má ve svém územním plánu zónu určenou k rekreaci. U nás v Roudně takovou zónu nemáme. Náš územní plán řeší jen zónu určenou k bydlení a k výstavbě rodinných domků. Už se nám to občas zvrtlo. Lidi si něco postaví, zkolaudují to jako dům k trvalému bydlení, ale užívají objekt stejně jen k rekreaci a nikdy se sem nepřihlásí k trvalému bydlení. Pak je to pro nás vlastně jen takový mrtvý dům. Podporujeme primárně stavebníky, kteří by tu chtěli opravu bydlet. Ti představují skutečný rozvoj obce. Je dobře, že nám tady chalupáři hezky opravili domy, a chataři si tu postavili nové, ale především musíme respektovat fakt, že Slezská Harta byla vybudovaná jako vodárenská nádrž na pitnou vodu. Proto její břehy nejsou oficiálně určené k rekreaci. Rádi bychom si sami rozhodovali o obytných a rekreačních zónách, ale tak to bohužel nefunguje.