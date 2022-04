Fanoušci Úvalna už se můžou přetrhnout ve vymýšlení čím by se dal úvalenský minimrakodrap ještě vylepšit. Do hudebního klubu Šaratica navrhují omyvatelný nábytek a plenu místo vstupenky, nebo kóje na zahradní nářadí v třetím podzemním podlaží.

Venkovská střecha s rorýsy zůstane

Minimrakodrap je potřeba citlivě zakomponovat do okolní venkovské zástavby.

"Chceme opravdu zachovat venkovský ráz objektu, proto výrazná střecha, která je na objektu nyní, bude zachována po rekonstrukci. Samozřejmě bude úplně nahoře. Ostatně kromě snahy o zachování z historického hlediska je zde i aspekt ekologický – ve skulinách této střechy hnízdí rorýsi. Bude to tedy náročný úkol pro pana Hromadu – opatrně střechu sundat a uložit na fotbalové hřiště, po přístavbě nových pater ji opět vrátit zpět," vysvětlil starosta Šimek jak je u minimrakodrapu důležitá střecha.

Bistro pro vegany a vitariány

Restaurace Zastávka zůstane na svém původním místě, ale rozšíří se i do druhého patra. Zde bude jakési zdravé bistro s pracovním názvem „Ráno, v poledne a večer“.

Vegani, vegetariáni, vitariáni a další divní lidé zde budou mít ráj. V pravé části, nad Klubem seniorů, bude Klub juniorů. O obsazení třetího patra již projevili zájem podnikavci z horního patra krnovského Alberta. Vznikne zde „ASIA VEČERKA“, kde seženete úplně všechno. Od ančoviček v konzervě po žížalky v cukru," prezentoval Šimek vizi spodní části STATION TOWER.

Ikea neboli vesnické domácí potřeby

Čtvrté patro obsadí IKEA. Tento řetězec otevře pátý obchodní dům v ČR v Úvalně!

"Nebude samozřejmě tak rozsáhlý jako ty velké hypermarkety. Dlouho jsme se Švédama seděli nad sortimentem a vybírali co ano a co ne. Vypadlo hodně z nábytku i občerstvení, protože švédské kuličky budou nově v naší restauraci. V podstatě jsme se zaměřili na nabídku drobného zboží, všechny ty pičovinky z oddělení domácích potřeb. Samozřejmě jsme ale nevyškrtli stojan s tužkama zdarma, nebojte! Ani svíčky," popsal starosta čtvrté patro.

Hudební klub Šaratica s toaletami

V pátém patře bude hudební klub.

"Sháněli jsme partnera, podobně jako Kofola zaštiťuje Krnovský klub, a podařilo se! Vážení, představujeme Vám ŠARATICA MUSIC KLUB!!! Partnerovy produkty budeme samozřejmě nabízet za bezkonkurenční ceny v našem klubovém baru. V tomto patře jsou samozřejmě také rozsáhlé toalety, zabírají polovinu plochy podlaží," představil starosta hudební klub.

Vinný sklep? Úvalno chce vinnou půdu

Další tři patra pak zahrnují luxusní byty pro náročné. "V posledním patře, s malým balkónkem, je umístěn malý pracovní byt starosty. Zde bude vymýšlet další smysluplné projekty, pokud zrovna nebude v kanceláři na úřadě. No a zbývá podkroví, tedy původní půda, kterou vrátí Hromada jeřábem," doplnil starosta Šimek s tím, že zde vznikne tak stylová „Vinná půda“ jako protipól stylových vinných sklepů. "Pokud byste měli nápady na další patra, napište do komentářů. Není problém ještě nějaké to patro přidat! Můžeme tak náš minimrakodrap povýšit na regulerní mrakodrap!," vyzval starosta Šimek fanoušky Úvalna ke kreativitě.

*Zpráva je součástí aprílového zpravodajství.