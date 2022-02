Po tom neuvěřitelně hektickém roce 2021 už to máte pane starosto konečně trochu volnější? Ani bych neřekl. Když už jsem si ale našel čas k natáčení pro Českou televizi, tak ho budu mít i pro návštěvu z Deníku. Hektická doba nám nekončí. Celý víkend jsem dával dohromady rozpočty úprav zámeckého parku. Tam, kde je dnes kamenná zeď, bychom chtěli zahrady pohledově otevřít do náměstí. Od potomků posledního vlastníka zámku jsme získali dosud neznámé fotky. Díky nim už přesně víme, kde bývala balustráda a chtěli bychom ji tam příští rok vrátit. Jde o to, aby horní a dolní část zámecké zahrady opticky tvořily jeden celek. Při té příležitosti se chystáme opravit zámeckou bránu a vstupní vrata. Obyčejné plastové vypínače chceme v zámku vyměnit za dobové, nejspíš keramické. Také balkon potřebuje opravit zábradlí. Doufáme, že s takovým zajímavých projektem naše žádost uspěje v dotacích na nadregionální památky.

Slezské Versailles opět ožívá. Do Rudoltic na Osoblažsku přijede i Václav Neckář

V uplynulých sezonách nás trápila pandemie, takže to vlastně zas tak moc nevadilo, že zámek ve Slezských Rudolticích i parní mašinky podstoupily velké opravy. Stihne se to všechno dokončit před hlavní turistickou sezonou?

Rekonstrukce zámku z česko – polského programu za 12 milionů korun by měla být hotová do konce června. Doufám, že také všechna rozpracovaná nádraží se nám podaří do prázdnin dokončit. Z venku se zatím nic moc nemění, protože uvnitř jsme často narazili na potřebu různých viceprací. Také ze Slezských zemských drah konečně přichází dobré zprávy. Obě parní mašinky by v letní sezoně už měly jezdit naplno. Hlavně u malého štokru byl problém jak zajistit opravy historickou technologií, kterou umí jen pár firem. Specialisté na parní vlaky mají omezenou kapacitu a nestíhali zakázky.

Velmi dobře si vede nový provozovatel restaurace mezi rudoltickým nádražím a zámkem. Říká se, že plánuje rozšířit své služby o ubytování a další zázemí z oblasti turistického ruchu. Sledujete tento soukromý projekt?

Nechci jako starosta moc mluvit o soukromém podnikatelském záměru, ale obecně mě potěšilo, když se našel někdo movitější, kdo je ochoten investovat ve Slezských Rudolticích do své vize. Investor mi ukazoval vizualizace, čím by chtěl turisty přilákat. Zřejmě si uvědomil, jak příznivé podmínky jsme zde vytvořili díky zámku a Osoblažce. Kéž by mu to vyšlo. Už jen to jak hezky spravil a pozvedl hospodu si zaslouží uznání. I kdyby mu nevyšlo všechno co si naplánoval, kus dobré práce je za ním vidět už dnes. My dokážeme Osoblažkou a zámkem sem natáhnout turisty. Postarat se o ně už by ale měl někdo jiný. Obec není od toho, aby na turistech vydělávala, ale aby podnikatelům neházela klacky pod nohy. Průměrný turista má dvě až tři hodiny času, než mu parní vláček pojede nazpět. Je připravený utratit své peníze, pokud bude za co. Tohle už není situace, kdy by se o potřeby turistů měla starat obec. Mám už například zájemce o rychlé občerstvení s posezením na parkovišti u zámku. Dokonce se na nás obrátil jeden, co by chtěl vozit turisty za krásami Osoblažska doubledeckerem. Konečně už přichází lidé s vlastními nápady. I kdyby jich uspěla třetina, budu spokojený. Přesně na to jsem se těšil, až se naše nápady s Osoblažkou a zámkem přilákají investory z oblasti cestovního ruchu.

Slezské Rudoltice: Z vybydlené hrůzy dobrá adresa. Obsazovat se začne v létě

Slezské Rudoltice připravilo stavební parcely, a z dá se, že o ně bude zájem, když první tři už jsou zadané. Co motivuje ty, kteří uvažují o přestěhování do vaší obce?

Když se ptám mladých rodin, které se zajímají o stavební parcelu, co je k nám přivádí, jako první odpoví: máte blízko Krnov, bude se nám dobře dojíždět za prací. Druhý důvod je: není tu v nejbližším okolí už žádná vyloučená lokalita. Teprve až na třetím místě je zajímá, jestli tu máme doktora, školu, školku, obchod, poštu nebo hospodu. Máme tu aktuálně připravených deset parcel, ale záměrně připravujeme stavební pozemky velmi opatrně a pomalu. Nechceme, aby tady živelně nastal druhý Ježník, kde mají stavební parcely 400 metrů a sousedé si koukají do oken. Musíme tu zachovat venkovský ráz krajiny. Pro tu jsou typické domy s velkými zahradami. Nechceme se stát satelitem Krnova, ale zachovat si specifika Osoblažska. Takových pěkných míst s dobrou dojezdností do Krnova už moc není. Lidé se zamilovali do zámku, takže začínají Rudoltice vnímat jako dobrou adresu, kde je božský klid a současně významný odkaz z oblasti historie a kultury. A současně máte jistotu, že vám tu nebudou vykrádat zahrádky. Když se řekne Slezské Rudoltice, každý má první asociaci zámek a nádraží. Dřív to byla asociace na kravíny, vepříny a hlučné vybydlené bytovky. Trochu nám ten venkovský ráz narušují paneláčky a bytovky, ale už je vnímám jako součást naší historie. Stejně jako zámek.

Obec loni dokončila velkou rekonstrukci bývalé konírny, kde dřív fungovala zámecká vinárna. Vznikl zde sál s krbem a zázemím pro restauraci a nad ním bowling. Jak bude toto zařízení fungovat?

Je možné si tyto prostory od obce pronajmout za symbolický nájem, úklid a spotřebu energie. Měla by to být přirozená součást zámku, když zde pořádáte nějakou akci a potřebujete zázemí. Letos se nám na zámku roztrhl pytel se svatbami, ale chystají se tu také různé workshopy. Také se tam mohou scházet smuteční hosté nebo každý, kdo potřebuje důstojný prostor pro setkání kolem šedesáti lidí. V bývalých konírnách bude mít naprosté soukromí. O využití nemám obavy. Máme na zámku třeba i tři svatby v jeden den. Romantický zámek v kombinaci s prostory pro hostinu je ideální kombinace. Zámecký park a zahrady mají úžasný genius loci, takže si významný svatební den budete dlouho pamatovat. Kdo zažil v zámecké kapli koncert Spiritual Kvintetu nebo Jaroslava Svěceného, má dodnes při vzpomínce husí kůži. Přitom to není tak dávno, co tady místo kaple byl jen skladovací průmyslový prostor s betonovou podlahou a kovovými rampami. Už teď je kaple reprezentativní prostor, a co teprve až se dodělají vitráže.

Návštěva Slezských Rudoltic: Díky investicím ožívá Osoblažsko i Osoblažka

Zámek a nádraží představují investice, které ocení návštěvníci z celého kraje. Otázkou je, zda jsou stejně důležité pro místní občany.

Je pravda, že musíme taky nějak vycentrovat investice do zámku a nádraží s ostatními investicemi v obci. Místní k zámku a k úzkokolejce samozřejmě mají vztah, ale mají kromě toho také další priority. Můžou srovnávat, do čeho se investuje v sousedních obcích. Zámek a Osoblažka jsou vnímány jako nadregionální hodnota hlavně díky Moravskoslezskému kraji, který nám dělá neskutečné PR. Zrovna teď jsme se objevili v nějaké soutěži o nejfotogeničtější místo. Velmi dobře se to poslouchalo ve Valštejnském paláci v Praze, když nám gratulovali z Českých drah a z ministerstva dopravy, jak mají Slezské Rudoltice krásně opravené nádraží. Další výborná reklama a propagace zámku byla jízda veteránů Trofeo Nike. Jen díky tomu jsme ještě loni stihli osobně poznat Karla Lopraise o on nás.