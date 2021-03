Z každého detailu dýchá vzorná památková péče. Dokonce i kliky kanceláří jsou nádherná kovářská práce. Dnes má Luděk Šimko za sebou polovinu volebního období, a druhou polovinu před sebou. Poločas je ideální příležitost k bilancování i plánování.

Jaké nejvýznamnější investice se pane starosto realizovaly v Rýmařově uplynulých dvou letech?

Bylo toho opravdu hodně, tak zmíním jen pár nejzajímavějších. Stavbu hasičské zbrojnice nebo rekonstrukci bývalého soudu a později školy na knihovnu a středisko volného času jsme zvládli díky dotacím. K prioritám Rýmařova patří nejen v tomto volebním období zadržování vody v krajině. V posledních dvou letech tu přibyly dva rybníky, ale nové vodní plochy kolem Rýmařova vznikají už desetiletí. Měli jsme tu vynikajícího odborníka na životní prostředí, pana Čermáka, který Rýmařov výrazně ovlivnil. Kromě rybníků vznikají i mokřady, například v Jamarticích. Ty jsou zaměřené na potřeby obojživelníků. Primárně nám nešlo o chov ryb. Protože je zde ale početná a aktivní organizace rybářů, v dohledné době se nám jistě podaří skloubit ekologii a zadržování vody s rybařením. Další investicí bylo přebudování části pečovatelského domu na prostory pro dětskou skupinu.

Dětskou skupinu? To je něco jako alternativa k jeslím nebo školkám?

Dětská skupina je odborný termín. Cílem je umožnit rodičům dětí od dvou let dřívější nástup do práce a současně vytvořit kolektiv dětí, které ještě nejsou moc soběstačné. Ve skupině se rozvíjí schopnosti přiměřeně jejich věku. Myslíme i na starší děti, například obnovujeme herní prvky na dětských hřištích, plánujeme vybudovat skatepark nebo dvě multifunkční hřiště v místních částech Rýmařova. Investujeme do sportu pro všechny generace. Máme nové dráhy pro kuželkáře a dokončili jsme atletický areál u základní školy.

Jak je na tom Rýmařov se zdravotnictvím?

Asi jako všude na menších městech byla také u nás velkým problémem zubařská péče. Nebáli jsme se investovat do vlastních prostor, abychom mohli zubní lékařce nabídnout zázemí a perspektivu. Přízemí uvolněného bytového domu jsme za šest milionů přestavěli na zubní ordinaci, laboratoř a pracoviště dentistky. Považujeme za náš velký úspěch, že se nám takto podařilo do Rýmařova přilákat mladou zubařku. Teď máme ucelený řetězec zdravotní péče o chrup.

Jak jste spokojeni s fungováním rýmařovské nemocnice?

Jsem rád za to, že rýmařovská nemocnice funguje tak, jak funguje. Nemocnice na malých městech obecně mají problém uživit se, protože pacienty i lékaře stáhnou větší spádová sídla. Když se porozhlédnu v republice po městech naší velikosti, tak jsme jedni z mála, kteří vůbec mají nějakou nemocnici. Asi bychom byli naivní, kdybychom chtěli v Rýmařově všechny obory. Nemocnice má přístrojové vybavení i lékaře pro běžnou péči. Za některými specialisty sice pacienti musí do větších měst, ale rýmařovská nemocnice si stabilně udržuje svou hodnotu. Lékaři specialisté tu třeba nejsou každý den, ale dojíždí, takže ambulantní péče je zajištěná v dostatečné míře. Nemáme třeba porodnici, ale výborně zde funguje rehabilitační centrum.

Jaké investice plánujete?

Rozpočtový balík na cyklostezky, komunikace a chodníky se pohybuje v desítkách milionů. Loni jsme nebyli úspěšní při žádání o dotaci na dům s pečovatelskou službou, takže ji letos zopakujeme. Máme tři domy se službami pro seniory, ale ty už potřebují investice, například do vyřešení bezbariérovosti. Počítáme s dalšími 19 byty, které budou navazovat na již existující DPS. Jde o celkovou investici 42 milionů, což je na poměry Rýmařova hodně velká akce.