Tolik domů se v Miloticích nestavělo snad od konce války. Zeptali jsme se starosty Milotic Jana Palupčíka, co může jeho obec nabídnout, že je o ni takový zájem.

Na nádraží Milotice nad Opavou Správa železnic nabízí historický sklad za 185 tisíc korun. Nádraží leží pár kroků od plánované přehrady Nové Heřminovy. Tipnete si pane starosto, zda se nádražní sklad za tu cenu prodá?

„Zájemce o ten nádražní objekt se už byl na něco ptát na obecním úřadě, tak snad se pro něj najde využití. Je tam pěkné prostředí, tradiční chatová oblast, příroda a kus historie. U nádraží celé roky fungovala hospoda, když se tam čekalo na přípoj do Vrbna. Dnes už tam hospoda není, na chaty se nejezdí vlakem a cestující nejsou zvyklí čekat na přípoj. Je jiná doba, ale možná se s tou novou přehradou obnoví zašlá sláva nádraží. K oživení nádraží ale může dojít také pokud na železnici budou navazovat atraktivní cyklostezky. Jen co jsme před naším obchodem umístili lavičku, hned ji začali využívat kromě místních také cyklisté, kteří projíždí kolem.“

Milotice sahají až na břeh Slezské Harty. Přináší to obci turistický potenciál?

„Dotýkáme se vody Slezské Harty spíš jen katastrálně. Vlastníme pár metrů pobřeží, ale bez jakékoliv zástavby a infrastruktury. Jsme ale díky tomu součástí mikroregionu Slezská Harta, který s turistickým ruchem umí dobře pracovat. Chystá velké investice do cyklistické dopravy. Plánují páteřní cyklostezku za desítky milionů korun. Potkávám tu cyklisty, kteří přijíždí vlakem z Ostravy, a jen co vyndají kola, vyrazí objevovat lesní a polní cesty přes Brantice, Zátor a Milotice. Od nás pokračují třeba na Dlouhou Stráň a Leskovec. Cyklisté se divili, že zase jednou po dlouhé době vidí v malé obci otevřený obchod, a dokonce s posezením. Provozovat u nás obchod je sice ztrátové, ale dává smysl ho dotovat z obecního rozpočtu. Místní i výletníci ocení nejen nákup, ale také místo, kde se mohou setkávat."

Máte představu kolik máte v Miloticích chatařů?

"Naše chatařské kolonie nemají čísla popisná, takže počet chatařů blíže neznáme. Zato víme přesně, že 38 chalup užívají chalupáři. Na obec se čtyřmi stovkami obyvatel je to docela hodně. Často jde o Ostraváky, kteří dokážou ocenit čistý vzduch. Jsou tu spokojení, stali se z nich fandové Milotic a mnozí se aktivně zapojují do života obce."

Čím si vysvětlujete současný zájem stavebníků o Milotice?

"Vypadá to na stavební boom, ale těžko říct, s čím souvisí. Možná také kvůli koronaviru obyvatelé měst začali hledat jiný životní styl. V uplynulém roce se spousta lidí obrátila na úřad s dotazem, zda jim můžeme nabídnout stavební pozemky. Co jsme mohli, to jsme už prodali. Nějaké pozemky ještě vlastní soukromníci. V dohledné době se v Miloticích postaví 14 domů. Upozorňuji, že nejde o rekreační chaty, ale o bydlení. Počet novostaveb už je srovnatelný s číslem, kolik domů se v Miloticích postavilo od války. Stavebníci jsou většinou lidi z okolí, ale taky je mezi nimi dost Opaváků. Bývají to lidé před důchodem, kteří už mají dost rušného města, takže hledají klid, přírodu a bydlení pár kroků od lesa. Objevili potenciál Milotic, a považují nás za dobrou adresu."

Můžete zrekapitulovat významnější investice ve vaší obci?

"Z větších investic je za námi zateplení mateřské školky, opravené komunikace i jeden nový most pod kostelem. Koupili jsme budovu bývalé Jednoty, kde se nám podařilo znovu otevřít obchod. Je tam sice už třetí nájemce, ale pořád se snažíme bojovat za udržení obchodu příspěvkem na provoz. V té budově funguje také klubovna na různé oslavy a zázemí pro zaměstnance obce jako šatny, kuchyňka nebo sklad nářadí. Také na fotbalovém hřišti máme nové zázemí a pořídili jsme síť, aby nemuseli pořád někam běhat pro balon. Dokončili jsme nové multifunkční hřiště na 14 míčových sportů. Upravili jsme okolí hřbitova, doplnili osvětlení."

Po celá desetiletí v Miloticích fungoval dětský domov. Jak to s ním dopadlo?

"Bývalý dětský domov v létě dokončí proměnu na 12 menších bytových jednotek. Bude to obecní bytový dům pro všechny věkové kategorie a sociální vrstvy. Přihlásit se mohl každý, a komise rozhodne, komu bude přidělený. Zájem byl velký. Už dnes jsou všechny byty obsazené, takže jsme se s investicí trefili do poptávky. Přestavba domova na bytový dům se nám podařila díky dotaci."

Můžete připomenout historii domova?

"Dětský domov zanikl asi před sedmi lety. Provoz tam byl ekonomicky náročný, protože všechno vytápěli elektřinou. Tím, že se přestěhovali jinam, nejspíš chtěli ušetřit. Bylo tam přes 40 zaměstnanců, takže pro Milotice byl dětský domov velmi významný zaměstnavatel. Historicky je to obecní budova, protože tam sídlila jedna ze dvou škol. Z té druhé je dnes mateřská školka."

Na poválečných fotografiích jsou občané Milotic zachyceni v hospodě, na oslavách prvního máje nebo před hasičárnou. Funguje v obci takové sousedské setkávání i dnes?

"Často se k našim setkáním přidají také okolní obce, protože společné vzpomínky jsou důležité. Udržujeme sousedský život třeba při rozsvícení vánočního stromku nebo Štepánskou a Pomlázkovou zábavou. Organizujeme akce pro seniory i pro děti. Měli jsme tu i dožínky. Máme kulturní partnerství s Miloticemi nad Bečvou. Navštěvujeme se na dny obce a občas si zavoláme s paní starostkou. Děláme také výlety. Naposledy jsme se byli projet elektrolodí Harta. Po návštěvě v Sloupsko-šošůvských jeskyních jsme se zastavili v pivovaru Černá Hora, kde zrovna měli degustace, jarmark a kapely. Když se naše obec nasouká do autobusu, bývá při tom hodně veselo. Program začíná štamprlkou a za chvíli už se zpívá."