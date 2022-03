Jaké projekty se zde pane starosto rozběhnou v nejbližší době?

Teď zrovna na základní škole Okružní nás čeká větší projekt dvou technických učeben asi za 30 milionů. Pro budoucnost jsou velmi důležité přípravy zástavby v lokalitě Za mlékárnou. Snaha města vytvořit novou obytnou plochu pro několik čtyřpatrových bytových domů a asi kolem 47 rodinných domků v řadové i individuální zástavbě je ve ve fázi projektových příprav. Jejich přesný počet, dispozice a výška se teprve budou zpřesňovat. Půjde o to současnou a budoucí zástavbu držet výškově sestupně od vyšších bytovek přes nižší činžáky až k rodinným domkům. Je to vlastně úplně nová čtvrť Bruntálu a obrovská investice řádově za 300 milionů. Mohlo by se začít s budováním infrastruktury už v nejbližších měsících.

Máte tip jak to dopadne s bruntálským Kremlem?

Snažím se na to dívat v širších souvislostech. Jen prostá rekonstrukce toho objektu z mého pohledu už nedává smysl, protože taková potřeba kanceláří ve městě není. Je to monotematická stavba, kde byly kanceláře, dole obchodní prostory a také sjezdový sál. To už dnes nikdo nevyužije. Spravit to by stálo desítky až stovky milionů. Sám jsem hlasoval pro změnu, která zde umožní výstavbu obchodního centra. Jsem si vědom jaký monument Kreml představuje a jak zásadní rozhodnutí před námi stojí. Počkáme, jak se domluví majitel objektu s majitelem pozemků, a podle toho povedeme další jednání. S jedním z nich máme smlouvu o smlouvě budoucí, ale současně zastupitelstvo stanovilo podmínky, za jakých lze skutečnou smlouvu uzavřít. Podmínky města se týkají urbanistického řešení a vizuální stránky.

Jakou má tato lokalita historii?

Ta lokalita historicky představuje podzámčí. Když se tady a v blízkém okolí stavěly nové ulice a zahušťovala zástavba, naboural se tím původní vizuální dojem ze starého Bruntálu plného drobných uliček a dvoupodlažních domků, které obklopují zámek. Tak široká tří pruhová třída v centru Bruntálu samozřejmě dřív nebývala. Takto je to koncipováno až od sedmdesátých let. V podstatě vznikl bypass, aby odklonil dopravu dál od zámku. Nejspíš vás hned napadne další otázka: proč se to rovnou neřešilo severním obchvatem Bruntálu? Paradoxně tehdy byly obavy, že by tranzitní auta úplně míjela město a řidič už by se do centra Bruntálu nepodíval. Co bychom za to dneska dali, ale tehdy při rozhodování měli jiné priority. Rozhodnutí odpovídá dané době a informacím, které jsou v tu chvíli byly k dispozici.

Zdá se mi, že dost často zaznamenám nostalgii za starým Bruntálem.

Při každém srovnání musíme vycházet z faktu, že tehdy byl Bruntál městečko se sedmi tisíci obyvatel, ale dnes jich má přes 17 tisíc. Také rád přemýšlím nad historickými fotografiemi Bruntálu a oživím si vzpomínky. Hlavně Jesenická ulice bez paneláků vypadala úplně jinak. Všude na fotkách jsou místo asfaltu kočičí hlavy. Ty doby už se nevrátí. Změny v sedmdesátých letech reagovaly stavbou sídlišť na trend vylidňování vesnic, přesun lidí do průmyslu a zahušťování spádových měst. Rodinné domky byly srovnané se zemí, aby se uvolnilo místo pro sídliště a tehdy preferované hromadné bydlení. Nic našim předkům nevyčítám. Reagovali na určitý aktuální problém, který potřebovali vyřešit. Také my jsme od toho, abychom napasovali podobu Bruntálu na dnešní potřeby a současnou úroveň poznání.

Jak se vlastně plánuje budoucí podoba města?

V roce 2017 jsme začali zpracovávat strategický plán rozvoje města. Spousta projektů a vizí takto prošla pracovními skupinami a pak byla schválena zastupitelstvem. Dva největší projekty představuje výstavba zimního stadionu a rozšíření welness centra. Ve welness sice máme dostatečnou kapacitu, ale chybí saunový svět a výukový bazén pro školáky neplavce. Investiční náklady známe z roku 2018, kdy se projekt zpracoval. Ceny se ale od té doby diametrálně změnily. Mysleli jsme, že postavíme zimní stadion do 150 milionů korun. Dnes bychom byli na 250 milionech při stejném rozsahu. Při schvalování záměru jsme nemohli tušit, jak vystřelí energie a stavební materiály. Zdůrazňuji, že já sám jsem pro to hlasoval, a byl jsem zastáncem toho řešení. Dlouho jsme jeli podle tohoto konceptu. Velkému hlasování zastupitelstva předcházela anketa, dlouhé diskuse, analýzy a sledování veřejného mínění.

Bruntál vlastní také lesy. Jak se vám podařilo zvládnout éru kůrovce?

Máme 360 hektarů lesních porostů. Sice jsme hospodařili se ziskem jako každý rok, ale místo obvyklých 1500 korun za kubík jsme museli prodávali za polovinu až třetinu. Trh přesycený dřevem se zbortil. Místo kontinuálního postupného těžení jsme všechny zásoby museli vytěžit najednou. Objem těžby skočil z plánovaných pěti tisíc kubíků přes dvacet. Všechny peníze z těžby šly do rezerv, aby ti, co přijdou po nás, měli peníze na zalesňování a údržbu.

Nedávno jsme v Deníku porovnávali rozhodnutí Bruntálu zdražit odpady s rozhodnutím Krnova nezdražovat. Jak jste si toto nepopulární rozhodnutí zdůvodnili?

Rozumím, proč je rozhodnutí zdražit odpady vnímáno negativně. Řada důchodců mi už přišla vynadat a stále přichází další. S většinou jsme si to vyříkali tak, že pochopili ekonomickou situaci a snad nám v něčem dali za pravdu. Záleží jak se na to zdražení z 550 na 900 korun podíváte. Také starosta Krnova napsal: „Je mi líto, že město na svoz odpadů doplácí 12 milionů za rok“. Je třeba si uvědomit, že ty peníze, které se na odpadové hospodářství města doplácí, jsou stále z veřejného rozpočtu a pochází z našich daní. Na služby, které všichni potřebujeme, nám pak zbude méně peněz, když dotujeme odpady. S vědomím, jak moc se všechno bude zdražovat, jsme sice zdražili, ale pouze o částku, která byla akceptovatelná pro zastupitele. Ti znají výši skutečných nákladů. Ví, že budeme na odpady i nadále doplácet. Když doplácíte za lidi, kteří produkují odpad, tak jim to stejně musíte vzít ze společného měšce. Doufám, že si lidé uvědomí, jak ta odpadová ekonomika funguje. Koruna na den navíc, o kterou se poplatky zvýšily, jde skutečně do té konkrétní služby. Důležité je, aby nepřestali třídit, což snižuje celkové náklady. Tříděním pomáhají městu snížit doplatky na svoz odpadů. Odpad nemá nožičky, takže někdo ten náklad na sběr, zpracování a likvidaci zaplatit musí. Poplatník by si měl uvědomit, jaké jsou skutečné náklady na svoz, když se rozpočítají mezi lidi. Příběh odpadu nekončí odložením do popelnice, ale začíná.

Na druhou stranu je Bruntál jedním z mála měst, kde se nezdražuje teplo a teplá voda.

Díky tomu, že spalujeme hnědé uhlí, jsme cenový výkyv v teplárenství téměř nezaznamenali. Jinde zažívají skoky z 600 korun za gigajoul na 900 korun. Nic takového se v Bruntálu neděje. Lidé ušetří na teple díky spalování hnědouhelného prachu. To nám pomůže držet nízké náklady i v dalších letech. Pokud občané zásobovaní městských teplem nepocítí skokový růst tepla a teplé vody, rak zdražení odpadů se jim částečně vykompenzuje nezdražením tepla. Město je jediným akcionářem společnosti Teplo Bruntál, ale také je největším odběratelem, protože tu máme spoustu škol, úřadů a dalších veřejných budov. Naše soustava může fungovat téměř nezávisle na dodávkách plynu. Topíme uhlím, které dodávají severočeské doly za velmi konstantní cenu. Možná se trochu zdraží doprava, ale nebudou to desítky procent jako u plynu. Elektřina se nám samozřejmě zdraží jako všem ostatním.

Je Bruntál atraktivní pro turisty a oblast cestovního ruchu?

Bruntál je tradičně považován za vstupní bránu do Jeseníků. Turisté obvykle míří do blízkého okolí Bruntálu, ale část jich zvolí ubytování přímo v Bruntálu. Vědí, že město jim nabídne zajímavý program a mají zde co navštívit. Hlavní pamětihodnosti jsou Uhlířský vrch, známé lipové aleje, historické náměstí a hlavně zámek po velké rekonstrukci díky zřizovateli, kterým je moravskoslezský kraj. Moc hezké jsou teď zámecké zahrady. Novou atrakcí zámku je Sala Terrena. To místo desítky let čekalo na využití. Dnes je z toho nádherný prostor a lidé objevují nový pohled z vnitřku Saly terreny ven do zámeckých zahrad, který dosud nikdo neznal. Z Bruntálu je to kousek do hor do Jeseníků i k vodě na Slezskou Hartu. To jsou významná turistická centra se samostatným příběhem.

Podle statistik to vypadá, že se počet obyvatel Bruntálu snižuje. Je to problém?

Je pravda, že počet obyvatel Bruntálu klesá, ale to je trend v celém moravskoslezském kraji. Vylidňování není jen záležitost menších měst. Zahlédl jsem v České televizi informaci, že ubývá obyvatel i v Ostravě, kde za deset let ubylo 14500 obyvatel, což je celý Bruntál. Zdá se, že Brno a Praha jsou pro život atraktivnější než Ostrava. Zároveň musíme ke statistikám přistupovat s vědomím, že mají omezenou vypovídací schopnost. Zrádnost statistik spočívá v tom, že nevidíte kolik lidí se vám stěhuje v rámci spádové oblasti, například z Bruntálu do Starého Města nebo do Meziny. Takový člověk dál má v Bruntálu práci nebo školu, jen si našel domov v některé s okolních vesniček s minimální dojezdovou vzdáleností. Kde kdo chce bydlet na vesnici, a zejména v poslední dekádě tento trend zrychlil. Staré Město mělo 500 obyvatel, dnes má tisíc. Tam se nestěhují Ostraváci, ani Olomoučáci, ale lidé, kteří dál zůstávají sepětí s Bruntálem.