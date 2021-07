"Jsem tady už podruhé, protože jsem si popletl termín a přišel jsem o měsíc dřív. Tak moc jsem byl natěšený, až se podívám do té zrekonstruované budovy. Vlastně jsem měl štěstí, že jsem viděl rekonstrukci ještě ve fázi hrubé stavby. Díky tomu teď mohu porovnat obrovský posun proti tomu, co jsem tu viděl před měsícem," řekl starosta Hradil a ujistil všechny přítomné, že za tři roky, co je starostou, už se byl podívat na Armádě spásy víckrát, aby lépe poznal její služby a význam pro fungování města.

Starosta jako zástupce samosprávy ocenil, jakou podporu má krnovská Armády spásy ze strany kraje a náměstek hejtmana Jiří Navrátil zase poděkoval městu za podporu Armády spásy. Není to samozřejmost. Sociální oblast většinou bývá veřejností a voliči dost podceňována.

Zástupce Armády spásy Jiří Ivanov nejdřív hostům představil starou budovu na ulici ČSL armády. "Pozvali jsme hosty do původní budovy, aby viděli ten rozdíl a pochopili, na co jsme chtěli projektem rekonstrukce reagovat a co jsme chtěli řešit. Malé prostory, které nejsou bezbariérové. Nižší kapacita a hlavně křížení dvou provozů. Velké provozní komplikace nám přinášelo křížení azylového domu, což je pobytová služba, a služeb nízkoprahového centra," vysvětlil Ivanov důvody investice do nových prostor.

Kapacita se navýšila o tři lůžka, a navíc je dnes už má Armáda spásy bezbariérové řešení a speciální toalety, koupelnu i pokoj pro osoby se zdravotním postižením. Navíc v uvolněných prostorách se najde lepší zázemí pro zaměstnance.

"Je zde parta srdcařů, co se snaží pořád něco zlepšovat a posouvat se dál. Z mého pohledu lidé, kteří se dostanou do nesnází, a ocitnou se tady, tak potřebují cítit kvalitu prostředí, aby se chtěli vrátit zpátky do běžného života," uvedl Tomáš Hradil.

Kronikář zaznamenal, že Krnov byl jedním z prvních českých měst, kde Armáda spásy zřídila svou pobočku: "Od počátku roku 1992 byla vedena jednání našeho města s Armádou spásy. V roce 1994 se blíží očekávané výsledky ke konkrétním závěrům. V objektu na ulici Československé armády má být zřízeno Centrum sociální péče. To má poskytnout domov bezdomovcům a osamělým matkám s dětmi. Adaptace bývalého domova textilního učiliště pokračuje dobře. Další středisko Armády spásy vzniká na Opavské ulici," zapsal kronikář. Sídlo Armády spásy na na ulici ČSL armády i na Opavské dobře funguje dodnes.