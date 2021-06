Starosta Petr Kopínec pochází z Ludvíkova. Má tři děti. Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku, takže působil v technických funkcích. Také deset let podnikal ve službách. Vrbno má rád. Váží si zdejších šikovných a pracovitých lidí. Nedokázal by žít ve velkém městě, kde lidé mají k sobě daleko.

Jaké investice se realizovaly ve Vrbně v posledních letech? Co se změnilo za dobu, kdy jste na radnici?

Město Vrbno má rozpracovaný strategický plán rozvoje na několik let dopředu. Pak své cíle upřesňujeme. Podařilo se nám vybudovat multifunkční, workoutové, 3D hřiště a hřiště na míčové hry v rámci revitalizace sídliště Husova. Došlo k úpravě zeleně, chodníků a veřejného osvětlení. Náklady činily asi deset milionů korun. Podařilo se rekonstruovat místní komunikaci Husova. Tato investice se plánovala dlouhá léta a motoristé se konečně dočkali kvalitní vozovky. Vybudovali jsme ojedinělé kolumbárium v suterénu Smuteční síně. Veřejnost si už stačila pronajmout všechny kolumbární schránky. Proto už připravujeme druhé kolumbárium, tentokrát pod širým nebem, na městském hřbitově. Vloni byla otevřena naučná stezka Cesta kolem vody. Do tohoto projektu Karlovických jsme se jako město rádi zapojili. Je to báječná věc pro poznávání přírody, pro krásné procházky i hry s dětmi. A také jsme vloni konečně zahájili stavbu cyklostezky do Karlovic, po té veřejnost prahla řadu let.

A jak to vypadá se stavbou teď, kdy bude hotova.

K protahování stavby přispěly administrativní kroky. Některé pozemky pod stavbou totiž nebyly v majetku města. O této stezce se mluvilo už dvacet let. Jsme rádi, že se nám podařilo směnit pozemky, ukončit projektovou dokumentaci a získat potřebná stavební povolení. Kdo zná frekventovanou státní silnici z Bruntálu do našeho města, jistě už zažil kolizní situace, kdy auta natěsno míjela cyklisty. To se velmi brzy změní. Stezku dokončíme ještě letos v červnu. Její navazující část buduje obec Karlovice a skončit má do podzimu.

V současnosti se opravuje most na Zlatohorské ulici, současně se opraví železniční přejezd opodál…

Máte pravdu, je to důležitá investice, ale město s ní nemá nic společného. Asi před rokem Správa silnic Moravskoslezského kraje opravila státní silnici od Karlovic a také průjezd městem. Ten je proveden s položením nanovrstvy v horním asfaltu. Cestáři i experti na dopravní stavby budou několik let zkoumat, zda taková technologie je skutečně vhodná pro oblasti v horském prostředí, zda silnice vydrží o tolik více, jak se předpokládá. O takových investicích sice býváme informováni, ale zasáhnout do nich prakticky nemůžeme. Pro nás je teď prioritou oprava státní silnice na Drakov, která je spojnicí k domům našich občanů. Je také trasou pro cykloturisty, ale zejména bývá využívána k odvozu kůrovcových stromů z okolních lesů. Těžké soupravy neskutečně ničí silnice. To trápí vedení města i občany. Vypadá to, že cestáři by výtluky měli vyspravit letos. Snad se dočkáme i lepší opravy. Co se týče vlakového přejezdu, jde o investici soukromé firmy využívající část areálu dřívějšího Dřevokombinátu. Ta má zájem o přepravu dřeva po železnici.

Zlepšila se situace s parkovacími místy?

Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst, i ve Vrbně se projevuje, že rodiny využívají více než jedno auto. Pustili jsme se do výstavby nového parkoviště v ulici Palackého, zatím je hotova první etapa s patnácti místy, jakmile to rozpočet města dovolí, chceme postavit i horní část parkoviště. Vybudovali jsme také nová parkovací místa v ulici Nad Stadionem a další přibydou ještě v tomto roce. Naši občané mohou k parkování využít také velkou plochu na Jesenické, u mateřské školy a nových ordinací. Toto parkoviště chceme doplnit také kamerou.

Hodně se mluvilo o otevření nové zubní ordinace. Lidé s bolavými zuby podnikali nesnadné cesty k zubaři například do Jeseníku anebo Brna, Ostravy. Jak to nyní vypadá?

Občané se po dlouhé době dočkali otevření nové zubní ordinace. Je zprovozněna od začátku dubna 2021. Otevření ordinace bylo velmi žádaným počinem, který usnadní mnoha lidem život. Město předalo současné zubní lékařce zhruba 1700 registračních žádostí. Od července je na programu rozšíření provozu, aby do ordinace mohl přijíždět zubař na výpomoc. Otevření nové zubní ordinace pro dva zubaře považuji za veliký úspěch.

V době vašeho starostování se vyřešily komplikace s Domovem pro seniory Vrbno.

Byli jsme postaveni před situaci, kdy končil nájem prostor současného domova, a přitom jiný domov pro seniory jsme neměli. Proto jsem oslovil Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského s možností odkupu současného domova důchodců. Řádové sestry nám vyšly úplně ve všem vstříc. Jak prodejem, tak cenou. Za podmínky, že zařízení bude i nadále sloužit k sociálním službám. Za to jsem se jako starosta zaručil. Město Vrbno pod Pradědem tak ušetřilo několik milionů. V současnosti probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci a výstavbu nového pavilonu. Mělo by sloužit jako samostatné oddělení se zvláštním režimem pro klienty s projevy demence, kteří potřebují klid.

Na facebookových stránkách města můžeme najít názory lidí, kteří by si přáli zpět koupaliště, jako tomu bylo kdysi. Jak to vidíte vy?

Vím o tom a chápu zájem veřejnosti. Dřívější koupaliště nám mohli závidět lidé široko daleko, protože k ohřevu vody se tady využívalo zbytkové teplo z Dřevokombinátu. Koupání bývalo velmi příjemné. Vyhřívaná voda, to už dnes není reálné. Už proto, že dřevařský podnik před lety zanikl, a navíc areál bývalého koupaliště vlastní privátní subjekt. A ohřev takového množství vody, i kdyby jen v jediném bazénu, by návštěvníci v ceně vstupného neakceptovali. Ani rozpočet města takový náklad nemůže unést.

Co byste sdělil o bytové situaci ve Vrbně? Podle některých občanů je tíživá.

Chceme mladým lidem nabídnout lepší podmínky, aby z města po škole neodcházeli jinam. Rádi bychom investovali do rozvoje bydlení, ale nepočítáme s výstavbou dalších nájemních bytů. Nejsme schopni vykrýt poptávku na bydlení. Město spravuje 482 bytů, ale stejně nestíháme pokrýt pořadníky. Chceme vytvořit nové stavební parcely. Budeme se snažit o přípravu nových lokalit pro možnou zástavbu rodinných domků. Vidím značný potenciál v lokalitě Žižkova. Nejsem zastáncem stavby sociálních bytů. Na rovinu, pokud je postavíme, pak sem stáhneme lidi, kteří ani nechtějí pracovat. Máme dlouhodobě podhodnocenou výši nájmů na metr čtvereční. Už jsme na výši sociálního bydlení. Domnívám se, že lze mladým rodinám pomoci jinou formou. Příkladem může být snížení nájmu na určitou dobu. Samozřejmě za dodržení přísných pravidel stanovených zastupitelstvem města.

Pandemie je na ústupu. Jak ji zvládli místní?

Vážím si si úsilí vrbenských podnikatelů, jejich přístupu a odpovědnosti. V čase covidové pandemie udrželi podniky v chodu, běžela výroba, lidé nepřišli o práci. To je velmi důležité.