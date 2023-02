"Vyjádřil jsem se skepticky k tomu, že naše regiony "spasí" různé dotační tituly. Ty pokaždé vymýšlí centrála v Praze a každý nový ministr říká, jak umí lépe naslouchat našim potřebám. Ale to u dotací nikdy nebude možné, protože každá samospráva má jiné potřeby. Dotace jsou navíc administrativně náročné, připravit projekt včas občas bývá jako naskočit do rozjetého vlaku. Pan ministr se ode mě dozvěděl, že starostové už jich mají plné zuby, byť chápu, že bez dotačních titulů se občas neobejdeme, třeba v případě evropských programů," informoval Tomáš Hradil po návratu z konference Svazu měst a obcí ČR.

Ve svém vystoupení Tomáš Hradil apeloval na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, tak aby města a obce z chudých regionů získávaly více finančních prostředků a samy si mohly rozhodnout, jak je účelně využít pro svůj rozvoj.

"Takto to funguje třeba v Německu. Panu ministrovi jsem taky řekl, že nechceme jen chodit s nataženou rukou. Na Krnovsku, Osoblažsku, Rýmařovsku, Jesenicku a mnoha dalších regionech se opravdu snažíme tvrdě pracovat, abychom všechny historické překážky překonali. Bez pomoci státu to ale nepůjde. Momentálně nemám pocit, že by vláda měla recept na to, jak lidem žijícím v chudých regionech cíleně pomoci. Můj příspěvek vzbudil přímo na konferenci ohlas a určitě to nebude moje poslední aktivita na toto téma," doplnil starosta Hradil.

Nesystémový nesmysl

Starosta Krnova Tomáš Hradil již dříve několikrát upozornil některé nedostatky, napříkald v létě 2020 se mu podařilo zorganizovat společné prohlášení 64 starostek a starostů proti tehdy zavedeným epidemiologickým opatřením, které starostové vnímali jako nesystémový nesmysl.

"Nyní přemýšlím jít podobnou cestou," uvedl Hradil a představil tři základní kroky, jak pomoci strukturálně postiženým regionům -

nvestovat do vzdělávání / finančně podpořit školy, dále dát postiženým municipalitám více peněz na rozvoj a změnit metodiku výpočtu ekonomické efektivnosti dopravních staveb.

"Potřebujeme zlepšit dopravní obslužnost, chybí nám v regionu zejména rychlá, komfortní, moderní železnice," komentoval Hradil v čem mu vadí současné posuzování efektivnosti dopravních staveb.

Budeme sledovat, zda se Tomáši Hradilovi změnu zákona podaří prosadit.