Starosta Krnova Tomáš Hradil poprvé pozdravil spoluobčany z domácí karantény. "Moje dcera měla v pondělí minulý týden pozitivní výsledek testu po rizikovém kontaktu ve školce a tak mi nezbývá, než si odkroutit patnáct dnů doma. Jsme všichni naštěstí v pořádku, bez příznaků, můj test byl negativní. Bohužel, ani mojí nejbližší rodině se nevyhnula hospitalizace v nemocnici," popsal starosta Krnova aktuální situaci ve své rodině.

Starosta Krnova Tomáš Hradil. | Foto: Deník / František Kuba

Přestože Tomáš Hradil zůstává doma, dál funguje jako starosta snaží se pracovat naplno. "Nepatřím mezi fanoušky home office. Osobní kontakt je nenahraditelný, chybí mi. Teď to ale jinak nejde a u nás na městském úřadě je to v posledních měsících normální. Dochází tak k vtipným momentům, kdy se do některých videokonferencí nebo online schůzí rady města zapojují děti. V telefonních hovorech se ozývá střídavě dětský smích, křik a pláč. Ale aspoň si mě děti doma víc užijí. Ženě pomáhám za plotnou - to je moje oblíbená domácí práce," popisuje Tomáš Hradil otevřeně situace, jaké zažívají statisíce dalších lidí, kteří pod tlakem okolností propojili svůj domov se svým zaměstnáním.