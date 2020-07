Starosta Krnova Tomáš Hradil se postavil do čela iniciativy, která žádá od politiků a hygieniků podrobné zdůvodnění nových mimořádných opatření pro celý Moravskoslezský kraj.

Tomáš Hradil | Foto: Facebook/Tomáš Hradil

„Situace mě nejen mrzí, ale taky štve. Těžko se to vysvětluje místním živnostníkům, organizátorům sportovních a kulturních akcí, když máme na celém Krnovsku s 43 tisíci obyvateli jediného pacienta a dlouhodobě si držíme výborná čísla. Mrzí mě, že za relativně stabilní situace taková opatření vyhlašují prakticky s okamžitou platností. Právě pro pořadatele to je opravdu nůž do zad. Nejsem epidemiologický expert, nezbývá mi věřit, že hygienici vědí, co dělají. Krizové řízení města je v pohotovosti a všechna opatření budeme dodržovat,“ komentoval starosta Hradil jakou optikou vnímá Krnovsko zavedení mimořádně tvrdých opatření v okrese bez nových případů.