Krnov tento týden zaznamenal rekordní denní přírůstek nakažených: 42 pozitivních testů. Počet pacientů s koronavirem tak v Krnově překonal hranici 300. Starosta Krnova Tomáš Hradil pro lepší představu vysvětluje, co tato čísla vlastně znamenají.

Starosta Krnova Tomáš Hradil. | Foto: Deník / František Kuba

"Podle výzkumníků z Masarykovy univerzity je skutečné číslo minimálně čtyřikrát větší. Znamená to tedy, že teď v Krnově v sobě nosí virus nejméně každý devatenáctý. Bez důsledného dodržování hygienických pravidel (a to i na pracovištích, byť chápu, že tady je to nejnáročnější) je pravděpodobnost, že se nakazíte obrovská.