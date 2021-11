Starosta Krnova Tomáš Hradil informoval veřejnost, že odpovědí města na rostoucí ceny plynu a elektřiny budou projekty takzvané komunitní energetiky. Co to vlastně znamená?

Krnov řeší, jak si poradit s rostoucími cenami energií. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Chceme si energii vyrábět sami. Primárně nám jde o využití solární energie umístěním fotovoltaických panelů na městské budovy. Doplňkově přemýšlíme i nad využitím tepelných čerpadel. Jakmile se nám podaří realizovat pilotní projekty, chtěli bychom je propojit a do takového systému zapojit také "esvéjéčka" nebo firmy. Všichni by ušetřili nad drahými distribučními poplatky,“ nastínil Tomáš Hradil koncepci, která sice nepomůže lidem v aktuální tíživé situaci, ale je vizí, jak by měl Krnov fungovat v budoucnosti.