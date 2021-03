Rozpočet Jindřichova byl v uplynulých letech postavený tak, aby bylo dost prostředků na investice. Od opravy bytových domů v majetku obce až po rekonstrukci bývalého Edenu na Společenský dům za 33 milionů. Kotlíkové projekty, hřiště nebo sportoviště znají snad všechny obce v okolí. Ale vize energetické samostatnosti a obecní fotovoltaické elektrárny? V tomto ohledu Jindřichov patří k průkopníkům.

Starosta Jindřichova ve Slezsku Martin Korduliak.. | Foto: Deník/František Kuba

Spojení obecní fotovoltaická elektrárna zní zajímavě, ale neobvykle. Můžete nám pane starosto tento záměr přiblížit?

Výrobu elektrické energie ze sluneční by u nás opravdu provozovala obec. Umožnilo by nám to do určité míry energetickou samostatnost. Mohla by na to být napojená škola, obecní úřad, technické služby i ten nově zrekonstruovaný společenský dům. Předpokládá se, že výroba elektřiny by měla pokrýt investiční náklady.