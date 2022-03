V Bruntále se konečně dočkají. Už brzy lidé uvidí město poprvé z věže kostela

„Osobně jsme se domníval, že sjednáme firmu, která budovy strhne, a bude hotovo. Na demolice jsme však museli zpracovat projekt, povolení ještě není vydané. Bez něho nemůžeme demolovat. V některých budovách je azbest, což je nebezpečný odpad. Jestli se letos demolice zahájí, nevím,“ řekl starosta Starého Města Jiří Kamp.

Rekreační středisko Krupá ve Starém Městě v roce 2019

Hřiště i bazén zůstanou

Radnice už nicméně ví, jak by mělo území vypadat. Zastavovací studie počítá se sedmnácti parcelami pro bydlení. A také se zachováním stávajícího hřiště a malého bazénu.

„Výhoda je, že je v areálu přivedena voda, kanalizace a elektřina. Stejně ale bude nutné zasíťovat jednotlivé stavební parcely a také vybudovat komunikace,“ poznamenal starosta Kamp.

Další parcely ve hře

Bývalý rekreační komplex není jediným místem, kde bude možné Starém Městě stavět. Pro zastavění jsou v územním plánu určené i pozemky při příjezdu do města naproti penzionu Pod Javorem.

„Odliv lidí z měst na venkov začíná být aktuální, chceme tyto mladé lidi podchytit. Vzniklo by tam zhruba třicet parcel pro rodinné domy plus zázemí, nějaké malé hřiště. Pokud se to do budoucna uskuteční, mohlo by to lidi do Starého Města přitáhnout,“ uvažuje starosta Kamp.