Janu Blažejovou to od malička táhlo ke koním. Od dvanácti let navštěvovala jezdecký oddíl. Postupně začala také závodit a po absolvování zkoušek obdržela cvičitelskou licenci. Dnes provozuje vlastní Stáj Láryšov.

Nabízí všem zájemcům výuku jízdy na koni a vyjížďky krásnou přírodou s výhledem na Krnov.

„Když už děti umí samostatně jezdit v kroku a aspoň trochu klusat, můžou přejít do klubu a jezdit samostatně. Jen jim řeknu jméno koně a ony si ho už samy chytí a připraví. Domluvíme se, v kolik bude sraz na jízdárně, a můžou si někam vyjet. Je to individuální, než se někdo dostane na takovou úroveň. Chodí k nám desetileté děti z rodin, které mají doma koně, a ty už dokážou vést své vrstevníky. Není to o věku, ale spíš o jezdecké pokročilosti a zodpovědnosti,“ vysvětluje Jana Blažejová. Jak dodává, většina dětí zůstane u rekreačního ježdění.

„Většinou jde o všestranně talentované děti, které mají spoustu dalších zájmů a kroužků, takže jim stačí jezdit na rekreační úrovni jednou za týden. Kdyby se chtěly připravovat na sportovní disciplíny, musely by zvládnout mnohem intenzivnější přípravu. Hobby ježdění nabízí krásné zážitky,“ uvádí dále s tím, že sama se do roku 2009 věnovala koním pouze při zaměstnání, než se rozhodla pro stáj na plný úvazek. Byla to velká změna, protože mnoho let za prací dojížděla každý týden do Prahy.

„Máme devět koní spíš střední až menší velikosti, aby na nich mohly jezdit nejmenší děti i slečny, co mi už odcházejí na vysoké školy. Máme i koně pro ty, kterým se na nepoštěstí zůstat hubené,“ vyjmenová Blažejová.

Má velkou radost, když vidí, jak děti baví všechno kolem koní, včetně hřebelcování a péče o kopyta.

„Mám z dětí radost, protože je kromě ježdění baví i práce. Po čase už samy vědí, co je potřeba kolem koní udělat. Zrovna včera mě zaskočily otázkou: Co ještě máme udělat, když už je všechno hotové? Byla tam totiž nová zaměstnankyně, která odvedla všechnu práci sama a tak jsem sama marně přemýšlela, co by děti ještě mohly dělat užitečného, když už je opravdu všechno hotové,“ směje se Jana Blažejová.