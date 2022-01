Michailidu: Pirátka z Karviné, která se politicky "zabila" sny o komunismu?

„Zatím jediné, o čem se uvažuje, ale ani to ještě není stoprocentně jisté, je splavnění tohoto úseku pro rekreační účely. Než ministerstvo dopravy, potažmo vláda rozhodne, bude třeba provést územně-analytickou studii, která navrhne přesné trasování, umístění přístavu i s ohledem na životní prostředí. A její zpracování potrvá nejméně rok,“ odhaduje Lubomír Fojtů.

Nic ještě není jisté

Pokud má splavnění Odry od hranic k Ostravě dostat zelenou, je potřeba najít konsenzus mezi vytýčením trasy a zároveň ochranou přírody podél toku řeky.

„Na Ostravsku je totiž mnoho území pod správou Natura 2000, které je potřeba nějakým způsobem kompenzovat. Pokud studie ukáže, že je možné řeku splavnit a přitom vyhovět všem předpisům a omezením stran životního prostředí a ochrany přírody, pak bude záležet na ministerstvu, resp. vládě, zda se bude v tom projektu pokračovat, nebo ne,“ uvedl šéf Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že část studie už je hotová a část se musí dodělat právě kvůli v oblastem Natura 2000.

Poláci chtějí náklad vozit po řece

Jiná situace je na polské straně hranice. Poláci mají na splavnění Odry eminentní zájem už delší dobu. „Polská strana už podala žádost o to, aby Odra byla zařazena do mezinárodních vodních cest podle smlouvy AGN, ratifikovanou smlouvu o mezinárodních vodních cestách a chtějí splavnit Odru minimálně na 4. třídu vodních cest, což by znamenalo, že by zde mohla fungovat přeprava velkými plavidly, jako u nás na Labi,“ říká Lubomír Fojtů, který se minulý týden ve Věřňovicích potkal na neformální schůzce s Gabrielou Tomik, zplnomocněnkyni ministra infrastruktury polské vlády, kde tuto problematiku probírali.

„Aby se na české straně mohlo něco dělat, tak k tomu podmínkou je, aby byla splavněná Odra na polské straně anebo se s tím aspoň začalo,“ dodal Fojtů.

Splavnění Odry za peníze EU

Poláci na splavnění celého toku Odry na svém území od Bohumína až po Štětín intenzivně pracují už mnoho let. V loňském roce například zprovoznili suchý poldr u Ratiborze a chystají konkrétní technická opatření pro vybudování umělého kanálu, kterým by se lodě při cestě do Ostravy vyhnuly chráněným meandrům u Bohumína.

Ve hře jsou totiž miliardy na tento projekt, které by Polsko mohlo získat z evropských fondů. A podmínkou jejich získání je také přeshraniční splavnění Odry do Ostravy.