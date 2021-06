Na netradiční trasu, z níž chce Slezský železniční spolek (SŽS) udělat tradiční, vyráží v sobotu ráno spěšný poznávací vlak po tratích ostravsko-karvinského černouhelného revíru (OKR), které v minulosti sloužily ke svozu černého uhlí z místních šachet. Mezi cestujícími je spousta těch, kteří těžbu a horníky, přestože ještě zcela neskončila, znají spíše jen z vyprávění blízkých.

Zhruba z 85 procent naplněný vlak vyráží ze stanice Ostrava-střed (a druhý z Havířova!) a postupně za doprovodu místy hlasitostí pokulhávajícího komentáře projíždí významnými místy revíru.

Hned po Zárubku Ladislav Antalec, spoluzakladatel SŽS, na Josefově jámě připomíná mnohým stále ještě neznámou informaci o brzy nově transformované stanici Zoo Ostrava. V provozu pro návštěvníky zahrady by měla být o prvním červencovém víkendu.

Nadšenci na každém „rohu“

Největší ohlas u cestujících vzbuzuje zastávka u orlovské vodní jámy Žofie. Většina vystupuje a fotí se nejen s těžní věží z roku 1931, ale do panoramatu zabírají také vlak a většina z nich i lokomotivu Bertu 751.335, kterou má SŽS pronajatou od „parťáků“ z Moravské železniční.

Slezský železniční spolek bude až do září pravidelně o víkendech vypravovat na okružní poznávací jízdy po uhelných vlečkách na Ostravsku a Karvinsku speciální osobní vlaky. Snímek z premiérové výletní jízdy, která se uskutečnila v sobotu 12. června 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Málokdy se tato lokomotiva dostává do provozu, dá se říct, že je to rarita,“ míní s ní se fotící Pavel Hruška, který pracuje v železniční dopravě u PKP Cargo International – firmy, která spolku umožnila využívat její tratě, a tedy i spoluzpřístupnila tyto zážitkové jízdy lidem.

„Některá místa znám a navštěvuju je v rámci zaměstnání, ale jiná jsou pro mě nová. Třeba zde u Žofie jsem nikdy nebyl. Je to hezký zážitek, člověk nemá možnost vidět místa z této perspektivy,“ říká muž, který spojil příjemné s užitečným a vzal rodinu na výlet.

O poznávací jízdy je obrovský zájem nejen mezi cestujícími ve vlaku, ale i mezi železničními nadšenci rozesetými podél celé trati. Během okružní jízdy po OKR vlak ať už se stativem či s kvalitními zařízeními přímo v ruce fotí či kameruje přibližně stejný počet lidí, jaký v něm sedí. Tady na přejezdu, tu u železničního mostu, a dokonce i v houštině.

Karvinské doly

Slovo „poznávací“ nemají výletní jízdy v názvu náhodou. Ladislav Antalec lidi v průběhu celé jízdy seznamuje se spoustou zajímavostí vztahujících se k jednotlivým místům či době obecně. Trasou vlak míjí několik bývalých hornických kolonií, o nichž se nemůže nezmínit.

„Typické bydlení v hornické kolonii, to byl takový dnešní byt 1+1 se 40 metry čtverečními,“ přibližuje lidem Antalec s tím, že základy těchto domů byly stavěny suchou cestou.

Vizuálně je pak zajímavým úsekem trati karvinská část s doly ČSA a ČSM, který je stále v provozu. Zde se sice nevystupuje, mobily a fotoaparáty u oken a vykloněné hlavy v nich jsou zde ale o to častější jev. „Klári, tu je víc potrubí než u nás v Rožnově, co?“ napůl konstatuje a napůl se táže dědeček své vnučky v areálu dolu ČSM Sever. Osádka vlaku je nejen v tomto případě zdaleka.

Zrod nové tradice?

Ladislav AntalecZdroj: Deník/Lukáš KaboňNa koho se druhý červnový víkend nedostalo či informaci nezaregistroval včas, nemusí zoufat. Až do 19. září budou vlaky vypravovány pravidelně každou sobotu ze stanice Ostrava-střed a každou neděli z Havířova!



A bude-li zájem velký, hodlá SŽS z poznávacích jízd nejenže udělat letitou tradici, ale dokonce i rozšířit místa, na která se vlak po trati vydá.



„V minulosti jsme vlaky vypravovali nárazově, takzvaně nepravidelně pravidelně, byť po lehce odlišné trati. Už tenkrát byly tendence začít pravidelný provoz, ale nebyla vhodná konjunktura. Ale vláčky se chytly a byl o ně obrovský zájem, takže jsme letos dosáhli pravidelného provozu,“ říká o pilotním režimu pro Deník Ladislav Antalec (na snímku výše), muž, který podle svých slov region miluje a plně jím žije.



„Z jedné strany Vítkovice, z druhé černouhelné doly, senzace. Už jako dítě jsem si rád hrál s vláčky a asi mi to zůstalo. Miluju industriál, šachty, železnici a nebyla jiná cesta než to všechno spojit, sehnat vlak a objíždět s ním šachty,“ říká jeden z členů výboru SŽC a jeho spoluzakladatel, jemuž soupravu pronajaly České dráhy a lokomotivu Moravská železniční. Finančně přispívá kraj.