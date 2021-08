Už brzy skončí stavební práce na dlouho očekávané cyklostezce Třemešná - Město Albrechtice. Toto propojení se začalo plánovat už v roce 2015, a prošlo od té doby řadou změn.

„Cyklostezku jsme začali plánovat s bývalým albrechtickým starostou Luďkem Volkem. Tehdy projekt počítal s trasou z Nových Rudíkov k albrechtickému hřbitovu. Bohužel se ukázalo, že se částečně se jedná o trasu budoucího obchvatu. Přestože už to bylo zpracované až do stadia stavebního povolení, v zastupitelstvu Města Albrechtic se cyklostezka v této podobě nenašla podporu,“ uvedl starosta Třemešné Rostislav Kocián.

Spojení kolem rozhledny?

Nové vedení Města Albrechtic začalo hledat jinou trasu.

Třemešná je známá díky úzkorozchodné železnici a stezce plné vyřezávaných soch.Zdroj: Deník/František Kuba

„Albrechtice měly tendenci tlačit cyklostezku až nahoru k rozhledně a až pak to stáhnout dolů na Třemešnou. Je to paradox, když se zamyslíte, kdo by takovou cestu využíval. Fyzicky zdatní sportovci, majitelé elektrokol a turisté na výletě k rozhledně. Ti, kteří spěchají a chtěli by použít kolo jako dopravní prostředek a cyklostezku jako každodenní zkratku mezi obcemi, ti asi ne. To jsou úplně rozdílné skupiny cyklistů s protichůdnými požadavky,“ popsal starosta Kocián druhou zvažovanou trasu.

To už se v Třeměšné i ve Městě Albrechticích diskutovalo, zda má smysl takovou cyklostezku podpořit. Občané se přiklonili k názoru, že pro většinu místních bude taková trasa zbytečná.

Ideální trasa? Po rovince přírodou

Po dalších peripetiích podařilo obcím najít shodu ta trase cyklostezky, která bude dokončena letos v září.

Třemešnou a Město Albrechtice už brzy propojí nová cyklostezka.Zdroj: Deník/František Kuba

STAVBA CYKLOSTEZKY OBRAZEM:

„Byla tu také tendence to tlačit podél hlavní silnice. Byl jsem proti, protože je podle mě cyklista má mít pěkné výhledy do přírody, a ne na auta a na silnici první třídy. Nakonec jsme to vymysleli tak, že v Třemešné odbočíte z místní komunikace a dojedete do Albrechtic za rybníkem. V Albrechticích se napojíte za sběrným dvorem. Je to něco přes kilometr, 1330 metrů. Je to krátké spojení po rovince. Až se tam projedete, určitě oceníte krásnou krajinu v místech, která dřív byla těžko dostupná,“ popsal starosta Kocián, jak se podařilo najít shodu na realizované trase.

Pokračování na Jindřichov a Liptaň?

„Není to ještě dokončené, ale už teď mám z toho radost, když se tam projdu. Můžete mít Třemešnou prochozenou křížem krážem, v těch místech za rybníkem to zná jen málokdo. Nositelem projektu je Město Albrechtice, tak doufám, že také albrechtičtí cyklisté tuto trasu také docení. To je přesně ta spojnice, která potěší místní i turisty. Bude tu optimální trasa pro všechny,“ doplnil Kocián, který by chtěl v budování cyklostezek pokračovat.

„U nás se místníma komunikacema dostane na konec obce, a pak nevíte kudy dál. Proto uvažujeme o cyklistickém napojení i v dalších směrech. Na Jindřichov není problém. Projedete kolem fotovoltaické elektrárny a už vás to samo navede směrem na Svinný potok. Na Liptaň je to horší, ale přece jen je to trojková komunikace, takže tam cyklista nepotká moc aut,“ vysvětlil Kocián s tím, že obecně celé Osoblažsko by se mělo víc zaměřit na klíčové liniové projekty, které pomohou více obcím současně.

Liniové projekty myjí budoucnost

„Liniové projekty by měly být silně dotované z kraje, protože mají smysl. Zrovna kolem úzkorozchodky by mohla vést páteřní cyklostezka, kterou využijí místní i ti, kteří chtějí sledovat vlak na kole. Kolem ní můžete položit optické kabely a vůbec všechny sítě, které si žádá infrastruktura. Při jednom jednání s majiteli pozemků vyřešíte několik problémů současně. Zatím je to fantazie, ale byl bych moc rád, kdyby se to jednou podařilo,“ uvedl starosta Kocián.

Za velký problém silniční dopravy na Osoblažsku považuje silnice široké jen do šesti metrů. „Dnes už traktory nevypadají jak traktory, ale kolos, kterému se těžko vyhne cyklista, natož nákladní auto. Ani opravená silnice tu nevydrží dlouho, když při vyhýbání musí traktory a náklaďáky sjet až za krajnici mezi patníky. Měli bychom se koncepčně zabývat rozšiřováním, a ne opravou povrchů,“ uzavřel starosta Třemešné.

Krátce o Třemešné

Obec Třemešná je vstupní branou do Osoblažského výběžku a je složena z místních částí: Třemešné, Damašku a Rudíkovy a osady Artmanov. V samém srdci obce stojí kostel sv. Šebestiána z 18. století. Velkou zajímavostí a turistickou atrakcí je místní unikátní úzkorozchodná trať vedoucí z Třemešné do Osoblahy.

Pravidelný provoz zde zajišťují České dráhy jedinou motorovou lokomotivou řady 705.9. V letní sezóně zde ale můžete potkat turistické vlaky Slezských zemských drah vedené parní nebo historickou motorovou lokomotivou. Obcí mimo jiné prochází Tematická stezka soch. V Třemešné najdete také soukromou sbírku kaktusů vášnivého sběratele Rudolfa Poloka - VÍCE ZDE.

K soukromé sbírce kaktusů vás v obci Třemešná navede značená stezka. Sbírka je přístupná veřejnosti od května do září po předchozí telefonické domluvě. Bližší informace jsou na webových stránkách obce. *Zdroj: tremesna.cz,www.osoblazsko.com

Tip na výlet: Tematická stezka soch

Pokud zavítáte do malebné Třemešné, vyhraďte si dostatek času na její objevování. Tato obec má toho opravdu mnoho, co turistům nabídnout. Jistě své kroky budete směřovat k úzkokolejce, ale stojí za to projít si i centrum obce, kde se na celkem dvaceti zastaveních Tematické stezky soch můžete ocitnout třeba na Velikonočních ostrovech, ve světě obra Kolovrata i na divokém západě.

Stezka nabízí dvě trasy – první nazvaná Člověk, dřevo a neživá příroda začíná kousek od vlakového nádraží, kde vás uchvátí socha Medvěda. Na ni pak navazuje u budovy místních hasičů trasa Duše stromů. Na stezku bylo využito pouze dřevo ze stromů (převážně lip) z okolí obce, které bylo nutno pokácet.