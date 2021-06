Ludvíkov se nachází mezi lázněmi Karlova Studánka a městem Vrbno pod Pradědem, jehož býval součástí v letech 1960 až 1990, kdy se osamostatnil. Za zakladatele obce je označován Franc Ludwig, hrabě Falcký. Až do roku 1945 byla obec z větší části německá, po odsunu německého obyvatelstva sem přicházeli lidé z jiných oblastí, především ze Slovenska. Pracovali v místních hutích a železárnách, a také v okolních lesích.

Kostel je šikmý. Nikdo ale neví jak dlouho a proč

Je to záhada. Nikdo neví, jak dlouho už je ludvíkovský kostel šikmý a proč. Šikmá věž v Pise je celosvětová atrakce a kniha Šikmý kostel o poddolované Karviné se loni stala bestselerem. O náklonu kostela v Ludvíkově nikdo nepíše, a ani turistické průvodce ho nezmiňují jako kuriozitu nebo atrakci.

Řidiči, kteří projíždí Ludvíkovem kolem kostela, si musí položit otázku: je opravdu nakloněný nebo je to jen optický klam? Ludvíkovský kostel Narození Panny Marie opravdu stojí celý nakřivo.

Poddolované území?

Kostel v Ludvíkově stojí od roku 1792, ale ani v historických pramenech není zmínka o jeho náklonu. Ve wikipedii je o této kulturní památce spousta informací, ale o jeho šikmé věži se ani tam nedočteme. V lesích kolem Ludvíkova jsou šachty a štoly po těžbě zlata a mědi. Že by stejně jako v Karviné bylo příčinou náklonu kostela poddolované území?

Protože kostel nepatří církvi, ale obci, zeptali jsme se na náklon starostky Ludvíkova Dany Selingerové.

„Nevím, zda už někdo změřil ve stupních úhel náklonu našeho kostela. Nás primárně zajímala bezpečnost této stavby. Když se v devadesátých letech začaly připravovat záchranné práce na kostele, bylo to spojené se statickým zajištěním. Stabilita kostela se posílila stažením ocelovými táhly,“ vysvětluje starostka Dana Selingerová jak byla posílena statika kostela.

Náklon se už nezvětšuje

Po zabezpečení statiky už bylo možné kolem roku 2010 zahájit přípravy na nákladnou generální opravu kostela.

„Když do opravy kostela vrážíme miliony, tak musíme mít jistotu, že nám v dohledné době nespadne. Právě proto jsou tam terčíky na každé prasklince, abychom měli kontrolu, zda se náklon nezvětšuje. Zatím všechno drželo, takže věřím, že to zabezpečení ocelovými táhly bylo dostatečné řešení,“ doplnila starostka s tím, že statice kostela jistě prospělo také odvodnění jeho okolí v roce 2004.

Způsobila to stavba vysílače?

Šikmý kostel je nápadný na první pohled. Jeho náklonu si musí všimnout každý řidič, i když projede kolem padesátkou.

Šikmý kostel v Ludvíkově není optický klam, ale záhada. Nikdo neví, jak a kdy došlo k náklonu kostela směrem k silnici. Proč se o této pozoruhodné raritě nezmiňují turistické průvodce Jeseníků?Zdroj: Deník/František Kuba

„Je s podivem, že nemáme k dispozici písemné prameny, kdy přesně byl poprvé zaznamenán náklon kostela. Domorodci pamětníci mají své vysvětlení, ale nikde jsem se to nedočetla oficiálně. Proto to nyní uvádím jako lokální pověst, ale ne historický fakt. Když se v sedmdesátých letech stavěl vysílač na Pradědu, jezdily Ludvíkoven nekonečné kolony těžkých kamionů. Kostelík je přímo u silnice, takže byl dost dlouho vystavený extrémní zátěži z dopravy," vysvětluje starostka Ludvíkova zajímavou hypotézu místních.

"Údajně v této situaci došlo k odtržení věžní části kostela od hlavní lodi a k náklonu směrem k silnici. Je pravděpodobné, že k tomu došlo v poměrně nedávné době. Jinak o tak nápadně nakloněném kostele přece musely existovat nějaké historické záznamy,“ vysvětluje dále.

Žádné jiné vysvětlení není k dispozici.

Kostelu už hrozila demolice

Kostelík si postavili samotní občané Ludvíkova, takže nikdy nabyl majetkem církve, ale pouze obce. V letech 1961 až 1990, když obec Ludvíkov přišla o svou samostatnost, kostelu hrozila likvidace.

„Mám dokumenty, ve kterých je kostel vytypován jako nepotřebný a určený ke zbourání. Tehdejší komunistický režim nepřál církvím a náboženských staveb si nevážil. Tady v Ludvíkově se ale proti záměru zvedla vlna nevole. Dali jsme jednoznačně najevo nesouhlas s takovým postupem. Kostel sice skončil na desítky let zarýglovaný, nevyužitý a zanedbaný, ale dočkal se sametové revoluce. Zdejší patrioti začali po Listopadu 1989 současně usilovat o samostatnost Ludvíkova a o převedení kostela zpět do majetku obce. Vyhlásili sbírku na kostel a spojili se s německými rodáky. Dnes obec zase může plnit povinnosti majitele a starat se o svůj kostel,“ uzavřela starostka - CELÝ ROZHOVOR SE STAROSTKOU LUDVÍKOVA NAJDETE ZDE.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Jedle Vévodkyně je největší strom v Jeseníkách

Hned u silnice mezi Ludvíkovem a Karlovou Studánkou řidiči míjí mohutnou jedli zvanou Vévodkyně. Tato jedle bělokorá byla v roce 2001 vyhlášena památným stromem. Je to největší jedle evidovaná na území Chráněné krajinné oblasti CHKO Jeseníky. Rekordmanka je v disciplínách výška i obvod kmene.

Podle měřitelných parametrů jde o absolutně největší strom v Jeseníkách. Podle pověsti pod touto jedlí v letech 1909 až 1913 často odpočíval arcivévoda Evžen, velmistr řádu Německých Rytířů. Ten nechal v Karlově Studánce postavit Lotrinský dům, dnešní Slezský. Měl také velmi kladný vztah ke stromům protože inicioval parkové úpravy v lázních Karlova Studánka a rozšířit zámecký park v Bruntále. V době, kdy kolem jedle jezdil do Karlovy Studánky, bylo Vévodkyni něco kolem sta let. Odborníci odhadují její stáří na 200 až 230 let.

Tip na výlet: Za památkami Ludvíkova v okolí obce

Pokud zavítáte do Ludvíkova, určitě si vyhraďte více času na objevování jeho okolí. Obec se pyšní hned několika památkami.

V dolní části obce si můžete prohlédnout například pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie, který byl v letech 2009 – 2010 rekonstruován. Jedná se o jednolodní plochostropý kostel založený roku 1792 a vyzděný převážně z kamene.

Zdroj: Deník/František Kuba

Na kůru kostela se nachází dodnes funkční varhany, které byly vyrobeny roku 1878 v Krnově. Kromě kostela se v centru Ludvíkova můžete zastavit u dřevěné kaple, která je koncipována jako památník obětem 1. a 2. světové války. Dále v katastru obce objevíte také zříceninu hradu Fürstenwalde ze 14. století, která se nachází na vrchu zvaném Zámecká hora.