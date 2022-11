Halloween, který se v anglicky mluvících zemích slaví 31. října, stejně jako pravou kovbojskou zábavu a westernové atrakce majitelé bartultovické restaurace Western důvěrně znají. Řadu let prožili v Americe.

„Jsme tady v Bartultovicích, jak se říká, na konci světa, tak se zaměřujeme na takovéto akce, které dají místním důvod se sejít. Rádi se k nám přijedou pobavit z celého Osoblažska a Jindřichovska, ale i z polského pohraničí. Peněz mezi lidmi v poslední dobou moc není, ale nikomu se nechce sedět doma. Tak jsme vymysleli pódium pro regionální neprofesionální kapely, ať lidem zahrají pro radost. Opečou se klobásy, sousedé a známí se tady potkají, a my jim připravíme program pro celou rodinu,“ představila rodinný podnik Western v Bartultovicích jeho majitelka Jana Švestková.

Přijel starosta z krajiny břidlice

Mezi návštěvníky bylo možné potkat také starostu Budišova nad Budišovkou Patrika Schramma (ODS), který v těchto dnech obhájil svou starostenskou funkci na další volební období. Budišov je proslulý geoparkem Krajina břidlice.

„Starosta Budišova nad Budišovkou je můj švagr. Také on byl samozřejmě zvědavý, co je v Bartultovicích nového. Jsem rozená Nováková, a toto jméno v Budišově všichni znají právě v souvislosti s břidlicí. Tatínek tam zakládal muzeum břidlice. Všechno kolem tohoto typicky budišovského řemesla se od něj naučil můj bratr, který je čtyřnásobný mistr republiky ve štípání břidlice,“ vysvětlila Jana Švestková svůj vztah k Budišovu, k břidlici a k panu starostovi.

Western má Saloon, Sheriffa i Jail

Janě Švestkové se v Bartultovicích díky Westernu splnil životní sen. Má podnik s restaurací, na kterém pracuje rodina jako sehraný tým. „Já se synem pracujeme na kuchyni. Taky se starám o administrativu a papíry. Dcera se snachou obsluhují hosty. Manžel pomáhá tam, kde je zrovna potřeba. Vnoučata už taky učíme, jak a kde nám můžou ve Westernu pomáhat. Původně tady měly být jen westernové kulisy jako dekorace, ale pak se do toho syn s manželem pořádně pustili a začali původní nápad vylepšovat. Vyhráli si s tím. Bavilo je pořád něco vyřezávat a vymýšlet. Řekli si, tak z toho rovnou uděláme posezení. Jak je znám, určitě v tom budou pokračovat. Už víme kam dát dveře lítačky, westernový bar a podobně. Už se těším, jaké akce tu uspořádáme příště,“ rozhlíží se Jana Švestková po čerstvě dokončených westernových přístřešcích s nápisy Saloon, Hotel, Sheriff, Jail nebo Bank of the Estern. Prožila řadu let v Georgii na východním pobřeží USA.

Osudový výlet do Bartultovic

Jak se vlastně rodina z Budišova ocitla právě v pohraničních Bartultovicích? Začalo to tím, že se dcera Jany Švestkové rozhodla studovat v Rýmařově. „Přijela jsem ji navštívit, a jen tak jsem si u kafe otevřela místní noviny. Tam jsem se dočetla, že v Bartultovicích se bude stavět velký mezinárodní hraniční přechod. Tak jsem řekla, děcka, máme dneska volno, sedneme do auta a jedeme na výlet do Bartultovic. Nikdy dřív jsem tady nebyla, tak jsem byla zvědavá,“ popsala osudový okamžik ve svém životě Jana Švestková.

Před otevřením přechodu do Bartultovic nevedla ani pořádná silnice. „Kousek od té rozbité silnice stál zchátralý barák. Souseda na zahradě jsem se ze zvědavosti zeptala, co to je za objekt. Povídá: teď je to zrovna na prodej. Koupil to nějaký Ostravák, zkoušel podnikat, zkrachoval, tak je to teď volné. Tehdy tu ještě hraniční přechod nebyl, tak jsme to museli objet přes přechod Mikulovice, abychom si prohlédli tu krásnou krajinu také z polské strany,“ vzpomíná Jana Švestková na svou první návštěvu Bartultovic.

Z rodiny se stala rodinná firma

Bartultovice na Janu Švestkovou udělaly takový dojem, že se obrátila na svou rodinu s důležitým proslovem. „Řekla jsem jim, ve městech už je to už přeplácané, tam nemá cenu něco začínat, ale tady v Bartultovicích je pole neorané. Děcka obracely oči. Mami, prosím tě, do takového zapadákova? Ani se jim nedivím. Před dvaceti lety tu opravdu nic nebylo. Ani ten přechod. Začínali jsme s maličkou hospodou o velikosti jediné místnosti ve stejnou dobu, kdy se přechod Bartultovice začal budovat. Pak jsme každou chvíli něco přistavěli. Udělali jsme taky tu zahradu s naší malou zoo. Neustále tu něco budujeme,“ vysvětlila Jana Švestková, jak se z její rodiny stala rodinná firma a legenda Bartultovic.

