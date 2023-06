V areálu Dolní oblasti Vítkovic konala hasičská soutěž TFA Ostravská věž 2023. Její průběh zmapoval a nafotil pan Josef Zajíc, kterému děkujeme za příspěvky.

Momentky z vydařené akce TFA Ostravská věž 2023. | Foto: Josef Zajíc

Areál v okolí Vysoké pece č.1 a Bolt Toweru byl obestavený hasičskými auty, materiálem, který byl připraven k zahájení soutěže nazvané TFA Ostravská věž 2023.

Akce byla velmi dobře organizovaná. Přesně v 10 hodin ji zahájila dvojice závodníků. Náročná fyzická soutěž TFA (Toughest Firefighter Alive - volně přeloženo Nejtvrdší hasič přežije), byla odstartována.

K zahájení závodů bylo připraveno 81 závodníků. Ti byli rozděleni do věkových kategorií: muži A 18-34 let, muži B - 35-44 let, muži C více než 45 let. Dále závodili příslušníci Jednotek dobrovolných hasičů - ti byli rozděleni věkově stejně. Poslední byla kategorie žen 18 let a výše.

Podmínky k závodu byly pro všechny stejné, jednalo se o simulaci v zásahové činnosti v zásahovém obleku za použití dýchacího přístroje coby zátěže. Závodníci postupně zvládali čtyři náročné disciplíny kombinované s dalšími činnostmi.

Při první disciplíně po odeznění startu musel závodník přemístit spojené, těžké hadice na vzdálenost 75 metrů. Tam jiné dvě hadice postupně sbalit a položit do připravených bedýnek.

Druhá disciplína předpokládala, že závodník musí po startu tlouci 100krát kladivem do překážky, 50krát nahoru a 50krát dolů. Pak uchopí dvě zátěže o váze 20 kg. Proběhne, proleze, proplíží se tunelem a zpět. Doběhne k figuríně vážící 90 kg a tu přemístí tam a zpět, vyleze pomocí provazu na bariéru, seskočí a označí cíl.

Disciplína č. 3 se odehrávala pod pecí. Po startu závodník vyběhl, uchopil postupně dvakrát žebřík a opřel ho o zeď, dále opět uchopil oběma rukama zátěz o hmotnosti 20 kg, oběhl menší okruh, zátěž odložil, vyběhl do prvního patra a přitáhl lanem dvě smotané hadice, načež seběhl dolů a sprintoval do cíle. Na tyto disciplíny měli závodníci limit 5 minut.

Poslední disciplína obnášela běh po schodech na vrchol věže. Každý schod bere dech a sílu, zde musí nastoupit pevná vůle. Nahoře nejprve závodníci lapali kyslík, potom se jim prokrvila hlava, tělo a v závěru byli šťastní a veselí, že to všechno zvládli! U běhu na věž nebyl časový limit.

Po závodech pořadatelé vyhlásili výsledky a rozdali odměny třem nejlepším v jednotlivých kategoriích. Velmi povedená akce.

Josef Zajíc