Očekávalo se to. Tušilo se to. Možná i vědělo. Přesto jasné výsledky z úvodního kola prezidentských voleb mají jiného vítěze než je „v poločase“ ten celkový. Andrej Babiš si podmanil Moravskoslezsko!

Baštou všech bašt se mu stala Karviná, kde generála Pavla porazil víc než trojnásobně (61,83 procenta ku 19,41 procenta). Velmi podobná byla situace i v Orlové (60,17 ku 20,21), o něco těsnější pak v Havířově (51,99 ku 24,28), Bohumíně (51,92 ku 24,48) a Bruntále (50,83 % ku 22,49).

Připravená půda

Za zmínku rozhodně stojí, že jsou to vše města s nižší volební účastí (mezi 54 až 59 %), než jaká byla ve zbytku regionu (59 až 67 %), kde už Babiš tak jednoznačně nedominoval. Přesto s přehledem zvítězil ve všech větších městech regionu, kde se lidem připomněl už při srpnové tour a jakési neoficiální prezidentské kampani, byť tehdy účast ve volbách ještě nepotvrdil.

Téma druhého kola: kdo z kandidátů byl horší komouš

I tak jasné vítězství Andreje Babiše v regionu jen málokoho překvapilo. „Koresponduje to s tím, jaký tu je voličský potenciál. V tomto mě výsledek nepřekvapuje. Osobně jsem si ale myslel, že Andrej Babiš vyhraje už v prvním kole,“ řekl Deníku například starosta Bohumína a senátor za ČSSD Petr Vícha.

Volební účast

Pozitivem je rozhodně zájem veřejnosti. Volební účast v letošních prezidentských volbách v regionu patří k nejvyšším vůbec. K urnám dorazilo 63,65 procent voličů, což je o sedm procent víc než v 1. kole před pěti lety a mnohem víc než u jiných typů voleb. Přesto opět pouze v Karlovarském a Ústeckém kraji byla volební účast nižší než na severu Moravy a ve Slezsku.

Exkluzivně v Deníku: co říkají osobnosti z Ostravy na 1. kolo volby prezidenta

„Úžasný výsledek je pro mě samotná volební účast – čím více lidí bude chodit volit, tím lépe. Není to jako u senátorů, které volí několik tisíc lidí, jasně to dokládá mandát kandidátů a posléze i odráží sebevědomí vítěze,“ míní o volební účasti hejtman Ivo Vondrák, který i se svými spolustraníky z hnutí ANO – primátorem Ostravy Tomášem Macurou či třeba jeho náměstkyní Zuzanou Bajgarovou – volil a nadále volí generála Pavla. Odmítl však, že by se hodlal zúčastnit Pavlových volebních mítinků před druhým kolem. V exkluzivní anketě Deníku se můžete podívat i na ohlasy a preference dalších osobností. Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční 27. a 28. ledna.

Jak se volilo v Moravskoslezském kraji

Ostrava (59,68 % účast): 44,72 % Babiš, 30,02 % Pavel

Karviná (54,62 % účast): 61,83 % Babiš, 19,41 % Pavel

Havířov (58,65 % účast): 51,99 % Babiš, 24,28 % Pavel

Bohumín (58,64 % účast): 51,92 % Babiš, 24,48 % Pavel

Orlová (55,19 % účast): 60,17 % Babiš, 20,21 % Pavel

Český Těšín (61,50 % účast): 43,76 % Babiš, 26,96 % Pavel

Frýdek-Místek (61,48 % účast): 43,39 % Babiš, 28,80 % Pavel

Třinec (59,51 % účast): 42,24 % Babiš, 27,76 % Pavel

Opava (65,55 % účast): 38,58 % Babiš, 32,81 % Pavel

Hlučín (66,61 % účast): 45,67 % Babiš, 27,98 % Pavel

Nový Jičín (62,02 % účast): 38,36 % Babiš, 30,41 % Pavel

Frenštát p.R. (65,44 % účast): 37,85 % Babiš, 31,78 % Pavel

Bruntál (56,20 % účast): 50,83 % Babiš, 22,49 % Pavel

Krnov (60,24 % účast): 47,80 % Babiš, 26,52 % Pavel