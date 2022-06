Jedinečný soubor soch Hrubý původně tvořil pro zámek Linhartovy. Když mu ale zámeckou sezonu pokazila pandemie, a pak se nečekaně protáhly opravy zámku, nastřádalo se v Linhartovech obrovské množství soch, kterým chyběli diváci.

Kam na Velikonoce na Bruntálsku? Těší se na vás některé zámky, ale i mauzoleum

Jaroslav Hrubý je zvyklý na davy návštěvníků a už se mu po nich v prázdném zámku stýskalo. „Letos měli mé sochy vidět návštěvníci zámku. Bohužel stavební firma po reklamacích odstoupila od zakázky a sezona se odkládá. Proto jsem moc rád, že mne oslovil Láďa Václavec s nabídkou mít výstavu soch v úžasných prostorách Valdštejnského paláce. Přestože jsem už vystavoval v USA a zdobil vánoční strom svatému otci papeži Janu Pavlovi ve Vatikánu, výstava v Senátu je asi vrcholem mé umělecké kariéry. Největší radost mám z toho, že mne i při odvážení soch zpátky na zámeček zastavovali lidé a děkovali za netradiční zpestření historické budovy Senátu. Já naopak děkuji jim za milá slova a senátorovi Václavcovi za jedinečnou příležitost,“ poděkoval výtvarník Jaroslav Hrubý.

Oblíbený zámek Linhartovy vítá návštěvníky už patnáct let, letos málem neotevřel

Speciálně pro Senát Hrubý vyrobil papírovou sochu Albrechta z Valdštejna, kterou si osobně převzal předseda senátu Miloš Vystrčil. „Je to naprosto úžasné. Moc děkujeme za Albrechta i tuto krásnou výstavu,“ sdělil předseda Senátu Miloš Vystrčil.Vernisáž výstavy si nenechal ujít velvyslanec Lucemburska Ronald Dofing, který ocenil nejen sochy z Linhartov, ale také kresby opavské akademické malířky, honorární konzulky ČR v Lucembursku, Ivy Mrázkové, které byly rovněž součástí výstavy.Mezi pozvanými hosty na vernisáži byl i také Zdeněk Kohák, dlouholetý kurátor výstav obrazů Karla Gotta a jeden ze spoluzakladatelů Gottlandu v Jevanech.

„Jde o velmi zdařilou výstavu, kde se propojují prostorové práce - sochy pana Hrubého s kresbami paní Mrázkové. Vše působí pocitem, že zde sochy i obrazy patří od nepaměti. Návštěvníci si pak mohou díky umělcům lépe představit, jak to tady vypadalo v dobách Albrechta z Valdštejna,“ prozradil Zdeněk Kohák.Senátora Ladislava Václavce reakce na výstavu potěšily.

Chybějící zubaři v MS kraji: ministr dostal analýzu, jak situaci řešit

Nejvíce snad reakce vedoucí kanceláře Senátu Jany Vohrlíkové, která nahlas při vernisáži pronesla, že šlo o nejkrásnější výstavu, kterou za dlouhé roky viděla. Na chodbě prý v průběhu výstavy docházelo k vtipným a někdy i infarktovým situacím. „Chodba je řadu let stejná. Když probíhá výstava, tak jde pouze o obrazy ve stojanech. No a není divu, že sochy zejména pravidelné kolemjdoucí překvapily. Někteří lidé se noblesně oblečených postav při odbočení za roh do chodby dokonce lekli a nahlas pozdravili. Našli se i tací, kteří sochy z Linhartov od radosti zdravili každý den,“ dodal senátor Václavec.