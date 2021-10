Rodiny s dětmi 27. října po setmění společně prošly obcí s lampiony a s lucerničkami. Zastavili se u památníku T.G. Masaryka, kde společně vyslechli hymnu. Místo patetických politických proslovů si upřímně řekli jednou větou: máme rádi naši krásnou zem. Rudoltickým dětem se jistě vybaví tyto lampionové zážitky, až se budou ve škole učit o vzniku samostatného československého státu a co říkal pan prezident Masaryk o demokracii.

TGM: třikrát odhalen, dvakrát odstraněn

Učitelky v hodinách dějepisu a vlastivědy mohou dětem vysvětlit, proč byl rudoltický památník TGM třikrát odhalen a dvakrát odstraněn. Masaryk jako symbol demokracie vadil komunistickému režimu. V Rudolticích se stejný památník odhaloval v letech 1947, 1969 a 1990.

Obce si většinou neví rady, jak pojmout oslavy 28. října, aby se do nich lidé spontánně zapojili. Ve Slezských Rudolticích tuto koncepci vyřešili první čeští dosídlenci hned po válce. Chtěli se přihlásit k odkazu první republiky a prvního československého prezidenta a tak vyhlásili sbírku na památník T. G. M. Toho, ke kterému Rudoltičtí chodí dodnes.

Jan Masaryk: „Milí Rudoltičtí, makejte“

Na slavnostní odhalení pomníku v roce 1947 pozvali do Slezských Rudoltic také syna TGM Jana Masaryka, který v té době byl ministrem zahraničí. Jan Masaryk sice nemohl do Rudoltic přijet osobně, ale poslal po svém kolegovi vlastnoručně napsaný dopis. Při čtení optimistického vzkazu Slezským Rudolticím by nikoho nenapadlo, že Jan Masaryk za pouhého půl roku tragicky zahyne za záhadných okolností.

„Milí Rudoltičtí, zástupce zaměstnanecké rady předá vám výsledek sbírky na mém ministerstvu. Není toho mnoho, ale všichni jsme přispěli rádi a s láskou. Přeji hodně zdaru ve vašem znovubudovatelství a velmi lituji, že nemohu vás osobně pozdravit, a přeji taky hodně zdraví vám i vašim děckám. Makejte, mějte se rádi a nebojte se, demokracie je vaším i mým heslem. Upřímně váš Jan Masaryk," stojí v dopise s rukopisem Jana Masaryka, který je vystaven v rudoltickém zámku.

Bez ohňostroje

Pro občany Slezských Rudoltic byla letošní společná procházka k TGM také ohlédnutí za obdobím zrušených akcí a lockdownu, kdy se nemohli setkávat.

„Protože je to také radostná událost, že se můžeme zase scházet, zvažovali jsme, že by setkání u TGM mohl zakončit ohňostroj, ale zamítli jsme to. Bylo by to bezohledné k našim domácím zvířatům i k volně žijící zvěři,“ uvedl za organizátory kastelán rudoltického zámku Tomáš Zemba. K účastníkům shromáždění u památníku TGM se přidala také mourovatá kočička, jako by chtěla poděkovat za tiché oslavy.