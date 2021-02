Rozumí si mezi sebou tlumočníci do znakového jazyka, když jeden mluví česky a druhý třeba anglicky?

Spíš si takto mezinárodně porozumí neslyšící, než tlumočníci do znakového jazyka. Pro neslyšící je znaková řeč přirozený komunikační prostředek, ale já jsem se ji musela naučit jako cizí jazyk. Samozřejmě existuje jistá komunikační bariéra ve znakové řeči mezi neslyšícím Čechem, Američanem a Němcem , ale u nás tlumočníků je daleko větší. Párkrát jsem se setkala s cizinci, kteří ovládali znakovou řeč. Na nějaké hodně obecné úrovni typu „odkud jsi“ jsem jim rozuměla, ale měli jsme problém se domluvit. Třeba prstová abeceda byla stejná jako ta naše, ale většina znaků byla jiná.

Jak vznikají nové znaky?

Neustále je potřeba něco nového pojmenovat. Třeba kamarádka měla piercing, tak jsem pro ni použila znak, který ukazoval na nos, kde má náušnici. Tvoří se znaky i pro nové technologie. Také neslyšící mají rádi facebooky, WhatsAppy a skype.

Využijete znakovou řeč jako starostka?

Samozřejmě, když v obci máme dva neslyšící. Paní, která se tu narodila, a pána, který měl nějaké problémy s bydlením v Bruntálu a tak jsem mu nabídla sociální byt u nás. Asi se k nám brzy přistěhuje i třetí neslyšící. Dokážou ocenit, že mají tlumočnické služby přímo v obci. Pomáhám jim vyřídit vše co potřebují, to jim v jiných obcích nenabídnou.

Jakou nejvýznamnější investice plánujete v dohledné době?

Jsme ve složité situaci. Nemáme žádné vlastní příjmy, například z lesů, jako jiné obce. Při plánování investic se musíme přizpůsobit faktu, že příjem z daní u nás bude o milion nižší než loni nebo předloni. Pokud to vyjde, čeká nás jedna velice důležitá investice. Chceme koupit vybydlenou bytovku na příjezdu do obce. Na základě jednání s majitelem jsme už podali žádost o dotaci. Jde o dotaci cílenou na sociálně vyloučené lokality, konkrétně na nemovitosti, které se budou rekonstruovat.

Můžete shrnout historii té bytovky?

Má to soukromník, který ubytovává převážně romskou klientelu. Jeho nájemníci obci nijak zvlášť nevadili, ale měli v nátuře shromažďování všeho možného. Před bytovkou se množily vraky aut a hromadily nepotřebné věci, což není dobré pro aktivity z oblasti cestovního ruchu. Taková podívaná hned na příjezdu dělá obci špatnou vizitku. Domlouvání na nájemníky moc nefungovalo. Pokud se snažíme Slezské Pavclovice zviditelnit, aby k nám turisté jezdili, je první vizuální vjem důležitý. Majitel do bytovky moc neinvestoval, takže dnes je v dost zdemolovaném stavu. Takže máme rozjednanou žádost o dotaci a čekáme, jak dopadne.

Dotaci na opravu bytovky?

Výhoda je v tom, že jde o dotaci cílenou nejen na opravu, ale také na odkoupení. Dotace nepokryje vše, v podstatě jen odkoupení. Bude to obec něco stát, ale důležité pro nás je, že o dalších osudech bytovky už nebude rozhodovat soukromník, ale zastupitelstvo. Je to šest bytových jednotek. Dost velké byty 3+1, což je v rámci našeho současného bytového fondu hodně prostorné. Ideální bydlení i pro větší rodiny. Jsou tam i dvě garsonky. Po opravě to nabídneme lidem, kteří by se chtěli do Pavlovic přistěhovat, ale i místním, kteří žijí v početnějších rodinách. Také další obecní byty budeme v rámci omezeného rozpočtu postupně rekonstruovat, modernizovat, zateplovat a podobně.