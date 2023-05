Hasiči mají bohaté zkušenosti s požáry spalovacích motorů v autech. Jenže co dělat, když hoří loď na elektrický pohon uprostřed přehrady? Požár výletní lodi na vodní nádrží Slezská Harta byl námětem taktického cvičení složek iuntegrovaného záchranného systému (IZS) ve středu 24. května.

Simulace požáru výletní elektrolodi na Slezské Hartě. 24. května 2023 | Foto: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Námětem cvičení se stal požár elektrolodi, ze které je potřeba evakuovat ohrožené pasažéry, z paluby zachránit tonoucí a na břehu ošetřit raněné.

Cílem taktického cvičení bylo ověřit akceschopnosti a součinnost složek IZS. Mělo ukázat, kde jsou na Slezské Hartě vhodná místa pro nasazení plavidel zasahujících složek. Také bylo nutné procvičit specifika hašení požáru plavidla s fotovoltaickým zdrojem energie a transport zraněných z obtížně přístupného terénu s překážkami v podobě strmých břehů. Ověřovaly se rovněž dojezdové časy složek IZS.

Po nahlášení požáru kapitánem lodi na tísňovou linku 150 hasiči vyjížděli společně se Zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR a Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže na místo události. Velitel zásahu ihned po příjezdu zajistil prostor pro ustavení techniky a místa pro nasazení plavidel na vodní plochu. Na hladinu se spustila první plavidla hasičů a Policie ČR s pokynem velitele zachránit osoby z vodní plochy.

Na místo události dorazilo i plavidlo Vodní záchranné služby VZS ČČK, aby se zapojilo do záchrany osob. "První zachráněné osoby byly transportovány v motorových člunech na určený bod na břehu, kde si vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje stanovil nutnost odvozu vybraných zraněných osob k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení. Ostatní zachráněné osoby, které nebylo nutné transportovat do nemocnice, zůstaly na místě události, jejich teplotní komfort byl zajištěn v podobě přikrývek a umístěním do přistaveného autobusu. Mezitím plavidlo s hasiči na palubě vyrazilo, na základě pokynu velitele zásahu, do boje s ohněm nacházejícím se na palubě výletní lodě. Po likvidaci požáru lodi provedly všechny složky IZS průzkum místa události na vodní ploše a jejich přilehlých březích a evidenci zachráněných osob," popsala cvičení krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.