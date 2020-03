Letošní zápisy do prvních tříd byly v Krnově původně plánované na 2. a 3. dubna. Kvůli vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem budou mít jinou formu.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan

Uskuteční se bez osobní přítomnosti dítěte v náhradním termínu od středy 22. dubna do úterý 28. dubna. V praxi to znamená, že si zákonný zástupce může vybrat, zda přihlášku pošle základní škole elektronicky, nebo předá osobně v recepci školy v čase od 10 do 16 hodin.