„Když je něco úplně nové, tak to ještě nemá jméno. Když se vám něco narodí, můžete si to pojmenovat. Lítaly všelijaké návrhy typu smart ticket, ale nevím, co je chytrého na spojení lístku a mobilu. Když se tomu rovnou řekne phone ticket, tak význam pochopí úplně každý. Toto naše označení se může stát standardem po celém světě,“ představil novinku šéf Resortu Kopřivná Karel Ležatka s tím, že implementaci novinky řídil jeho bratr Jan Ležatka. Tak jako bratři Čapkové dali světu nové slovo robot, bratři Ležatkové nabízí lidstvu pro celosvětové použití termín „phone ticket“.

Inovativní technologie firmy Axess umožní zakoupit a nahrát si virtuální skipas do chytrého mobilu, který přes Bluetooth sám sebe identifikuje při průchodu turniketem jako skipas. Telefon není nutné aktivovat ani vytahovat z kapsy. Aplikace má téměř nulový dopad na baterii mobilu. Nepotřebujete čip ani čipovou kartu. Pokud se tato technologie díky Kopřivné v Malé Morávce osvědčí, společnost Axess ji do roka začne zavádět pro největší a nejslavnější světová lyžařská střediska.

Podle Karla Ležatky nebylo jednoduché přesvědčit partnery, že tak významný mezinárodní projekt se bude realizovat zrovna v Jeseníkách. „Je to výsledek roční spolupráce, při které se společností Axess všechno ladíme. Jsme hrdí, že zrovna Resort Kopřivná pomohl uvést do života inovativní technologii, která předznamenala budoucnost odbavování v lyžařských areálech po celém světě. Mělo to až dosud charakter testovacího provozu, ale od včerejška jedeme naostro,“ uvedl Karel Ležatka s tím, že všechny další možnosti platby zůstávají ve ski areálu Kopřivná zachovány, ale trend do budoucna je jasný.

„Lidi se mě dokolečka ptají: opravdu nic podobného nikde jinde ještě není? Odpovídám: opravdu, jsme první na světě. To je fakt. Z pohledu dodavatele jde nejspíš stále o zkušební provoz, ale to, že jsme byli první, už nám už nikdo nevezme. Ostatním jsme nastavili laťku a ukázali jak to dělat, aby odbavení bylo rychlé, jednoduché a intuitivní pro většinu zákazníků,“ konstatoval Karel Ležatka a pak jeho bratr Jan vysvětlil, jak to funguje.

Podmínka: mobil v levé kapse

Aplikace je unikátní v tom, že nepotřebuje žádné datové připojení, jen Bluetooth. „Můžete lyžovat celý den, aniž se nákup jízdenky projeví úbytkem energie v baterii mobilu. Aby návštěvníci Kopřivné byli v pohodě a nestresovali se, že se jim vybije mobil, máme k dispozici nabíječky se všemi běžnými konektory, a také powerbanky k zapůjčení, které si můžete i koupit. Kdyby přesto došlo k problému s mobilem, můžeme na pokladně vydat náhradní kartu. Jediná podmínka je nosit mobil v levé kapse, aby ji brána dokázala načíst. Máme za sebou měsíc testování na všech druzích mobilů, co jsme dokázali sehnat. Bezchybně to funguje na iPhonech od řady 8 nahoru a Android taky funguje skvěle, ale zaznamenali jsme drobné rozdíly mezi modely,“ uvedl Jan Ležatka s tím, že do testování se zapojili také vlekaři a lyžařská škola, ale žádný zásadní problém neidentifikovali.

Prvenství Moravskoslezského kraje

„Kupovali jsme v minulosti nejmodernější rolby, lanovky a zasněžovací systémy, takže chceme mít také nejmodernější odbavovací systém,“ glosoval prvenství Kopřivné Karel Ležatka a předal slovo Jakubovi Unuckovi, který je náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region.

„Náš kraj byl na prvenství zvyklý. Byli jsme už první ve znečištění a v nezaměstnanosti, i první v žebříčku nejhorších měst. Proto si vážím, když jsme první také v něčem pozitivním. První na bojišti super technologií zajišťujících přístup na lyžařský vlek či lanovku. Podobnou zprávu jsem zaznamenal před pár lety, když jsme v ostravských tramvajích byli první v placení kartou. Dnes už se platí kartou všude, a věřím, že zkušenost s mobilem v nejmodernějším horském středisku na Kopřivné se taky rychle rozšíří,“ popřál Jakub Unucka úspěch nové technologii odbavování lyžařů.

Zvládnou to i starší

Komunita lyžařů a bikerů, kteří navštěvují Kopřivnou, je díky vysokému podílu mladých zaměřena daleko více technologicky než průměr populace. Schopnost našněrovat si bikepasy nebo skypasy do mobilu je pro ně samozřejmostí. Ale co dříve narození?

„Já jsem fosilní typ, opravdu žádný ajťák, ale tohle je tak intuitivní a snadné. Když mi volá kamarád: prosím tě, nenechal bys mi permici na kase? Tak to vezmu přes WhatsApp. Pink, a máš to tam. Kamarád si to jedním kliknutím aktivuje. Funguje nám to famózně. To nás motivuje jít dál. Už výhledově vymýšlíme, jak to na Kopřivné provázat s provozem půjčovny a podobně. Technologie milujeme, a rádi jsme o krok napřed. Máme do konce ledna promoakci, jak lidi motivovat, aby to vyzkoušeli. Bude to stát spoustu peněz, jsme ve složité době ekonomicky neblahých vlivů, ale musíme se tím poprat bez omezování provozu a snižování kvality. Máme kliku, že jsme součástí ekonomicky silné skupiny. Za Kopřivnou stojí gigant, skupina MTX, kde jsou stejně nastavení na nové technologie a na investice do inovací,“ uzavřel Karel Ležatka.