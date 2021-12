„Situace v krnovské nemocnici se výrazně zhoršila. Dnes 30. listopadu je hospitalizováno s covidovou infekcí 97 pacientů. V těžkém stavu převážnou většinou neočkovaných máme zaplněná lůžka určená k ventilaci. Nemocnice zcela omezila plánovanou péči operační, a ode dneška také péči ambulantní. Budeme primárně poskytovat jen péči akutní a péči, kde každé prodlení může vést ke zhoršení zdravotního stavu,“ popsal aktuální situaci v nemocnici Ladislav Václavec. Je zřejmé, že každou chvíli v Krnově počet covidových pacientů překoná stovku.

„Situace v krnovské nemocnici je vážná. Na čtvrtek jsem svolal bezpečnostní radu ORP Krnov. Koná se dvakrát ročně za účasti zástupců městské policie, Policie ČR a hasičů HZS MSK i JSDH Krnov. Zveme také pana ředitele Sdruženého zdravotnického zařízení SZZ Krnov, byť víme, že naše samospráva má značně omezené možnosti, jak pomoci. Hned poté následuje jednání krizového štábu. Tato vlna epidemie už nejspíše dosáhla svého vrcholu, hospitalizace ale přichází s několikadenním odstupem. Zdravotníky, nejen v Krnově, čekají mimořádně náročné týdny. Nestydím se dokola opakovat, že si nesmírně vážím jejich práce,“ deklaroval starosta Tomáš Hradil.

V nemocnici chybí 83 pracovníků

Ředitel SZZ Ladislav Václavec dává pokyny pacientům jak postupovat, aby zdravotníkům jejich poslání co nejvíce ulehčili.

„Všechny prosím, aby si před příchodem k objednané péči zavolali, zda jim bude vůbec poskytnuta, nebo se přeobjednali na termín po Novém roce. V současné době jsou covidové jednotky vytvořeny z oddělení plicního, ortopedie, RHB, interní JIP, částečně ARO a části následných lůžek ve Městě Albrechticích. Nepřítomných je pro nemoc, karanténu či z rodinných důvodů 83 pracovníků. Situaci zvládáme, ale opravdu s výrazným nasazením,“ vysvětluje Václavec veřejnosti důvody mimořádné situace.

Praktičtí lékaři, pomozte

Současně Václavec vyzval zdravotníky, kteří pracují mimo nemocnici, aby přemýšleli jak nabídnout případnou pomoc kolegům.

„Moc prosím i praktické lékaře pro dospělé, zda by nesplnili svou povinnost zabezpečit lékařskou službu první pomoci LSPP v nemocnici, stejně tak, jak to dělají praktičtí lékaři pro děti a dorost, kterým za to moc děkuji. U praktiků pro dospělé je to smutné, ale tuto činnost nám pomáhá zajistit jen MUDr. Jana Šupíková a MUDr. Chudobová z Opavy, kterým patří můj dík. Ostatní se tomu, ač se jedná o jeden den v měsíci a jejich povinnost, vyhýbají,“ připomenul Václavec. Na závěr požádal všechny, aby v nemocnici nedávali zbytečně průchod negativním emocím.

„Všechny návštěvníky nemocnice bych moc poprosil, buďte ke sloužíícím zdravotníkům vlídní. Ti dnes už mají na případnou nervozitu nárok. Zlobte se na zlotřilý virus a hlavně: očkujte se,“ uzavřel Václavec.