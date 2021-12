Vývoj za posledních čtrnáct dní jednoznačně ukazuje, že intenzivní péče v nemocnicích je z více než 67 procent poskytována neočkovaným pacientům. Aktuálně máme na ARO a jednotkách intenzivní péče 121 hospitalizovaných, z nich více než dvě třetiny jsou právě neočkovaní lidé.

OBRAZEM: Volný, Landa, Dušek... Antivaxeři terčem vtipů na internetu

Do nemocnic se dostávají také mladší neočkované ročníky, které se zpočátku snaží covid-19 přečkat doma, ale eskalace onemocnění je ve vážném stavu dožene na intenzivní lůžko v nemocnici. A ani jim i přes tuto péči a nejmodernější léčbu bohužel mnohdy není pomoci a zbytečně umírají.

Omikronu kraj zatím nečelí

V Moravskoslezském kraji se zatím neobjevila nová koronavirová varianta omikron. Vývoj pandemie ve světě však ukazuje, že je otázkou krátkého času, kdy budeme tsunami této infekce čelit i my, varuje krizový štáb.

Přibylo 16 691 nakažených. Jde o nejnižší úterní nárůst od začátku listopadu

„Zkušenosti z blízkého zahraničí ukazují, že omikron se šíří fenomenální rychlostí, jakou jsme dosud neviděli, ve Velké Británii potvrdili už první úmrtí na tuto variantu. I my se obáváme toho, co omikron udělá s počty nakažených, s našimi nemocnicemi a dalšími ukazateli. A děláme maximum pro to, abychom předešli kolapsu. Protože stále platí, že očkování je jediným východiskem z této krize, prosíme: NECHEJTE SE OČKOVAT. Jedině tak ochráníte svoje zdraví, dál nezahltíte přetížené nemocnice a dáte šanci na život očkovaným „necovidovým“ lidem s rakovinou a dalšími těžkými onemocněními, kteří potřebují hospitalizaci a léčbu,“ stojí ve výzvě.

Poděkování a prosba k praktikům

Zároveň s poděkováním těm, kteří očkovaní jsou, případně absolvovali i třetí dávku vakcinace a odpovědně dodržují protiepidemická opatření, se odborníci z krizového štábu a ředitelé nemocnic v regionu obrací také na praktické lékaře v Moravskoslezském kraji s prosbou o kolegiální přístup ke zdravotníkům v nemocnicích a o pomoc očkováním.

Nebýt očkování, na koronavirus bych zemřela, uvedla zpěvačka Billie Eilish

Jak ve výzvě uvádí: „Všechny nemocnice v Moravskoslezském kraji jsou přetížené, zdravotníci vyčerpaní, často pracují i za kolegy a kolegyně, kteří jsou také nemocní nebo se v izolaci starají o děti s covidem. Vše ve velmi napjaté až agresivní atmosféře ve společnosti, kterou pandemie přináší. Jistě i praktičtí lékaři jsou přepracovaní, touží a zaslouží si odpočinout. Bez jejich pomoci však situaci zvládneme těžko.“

Aktuálně je u 379 pracovišť praktických lékařů v Moravskoslezském kraji k očkování registrováno okolo 14,5 tisíce pacientů. Z toho zbývá naočkovat ještě 13 tisíc lidí. Proto prosíme praktické lékaře, i přes všechny těžkosti, které kvůli tomu musíte překonat, pomozte s očkováním, pokud možno neomezujte před Vánocemi provoz svých ordinací a pokračujte v poskytování primární péče i o svátcích.