„Vždyť já si také myslím, že pandemický zákon je špatný,“ reagoval tehdy v rozhovoru pro Deník Vondrák, který popsal, že jeho okolí neslo situaci velmi těžce - více zde.

V létě už to vypadalo, že případ skončí v kolonce nevyřešených, policie totiž případ odložila poté, co sice našla výrobce šibenice, nemohla však dokázat, co se stalo dál. Jako blesk z čistého nebe proto přišla informace o už takřka vyřešeném případu.

„Policejní komisař 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava zahájil na základě zjištěných a zadokumentovaných informací v těchto dnech trestní stíhání 30letého muže z přečinu nebezpečného vyhrožování. Obviněný měl ke konci měsíce ledna 2022 v obci na Opavsku umístit před vstup do domu poškozených šibenici s výhružnými texty související s výkonem funkce jednoho z poškozených (veřejně činná osoba),“ řekla Deníku v rámci zákonných možností policejní komisařka Pavla Jiroušková.

Obviněný se podle ní pod tíhou důkazů policistům doznal a nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Co na to hejtman Vondrák?

„Vysoce si cením práce vyšetřovatelů, že dokázali pachatele najít a obvinit. Je to správný a důrazný signál všem, kteří zapomněli na slušné vychování. Takové jevy je třeba zastavit dříve než bude pozdě,“ řekl Deníku hejtman, pro něhož podle vlastních slov kauza skončila oznámením policii a o detaily vyšetřování se příliš nezajímal.

Takto v lednu hejtman Ivo Vondrák komentoval výhružné dílo na sociální síti: