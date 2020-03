Pracovníci BM textil sami usilovně šijí roušky s jsou připraveni pomoci nabídkou nití, šňůrek nebo bavlny v kombinaci s pružným elastanem.

„Náš obchod na adrese Vrchlického 22 Krnov je stále v provozu od 9 do 15 hodin. Zájemcům o roušky nebo materiál ale doporučuji předem si zavolat na číslo 606 438 418 a ujistit se, zda máme na skladě zrovna to, co potřebují,“ zvedla Barbora Novotná, jednatelka BM textil.